Wednesday, 28 August 2024 11:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيلم هندي

8/27/2024 11:41:09 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتاد معظمنا ومن خلال سياقنا الشعبي والحياتي أن يطلق مصطلح (فيلم هندي) من باب الفكاهة والتندر أو التعبير عن خيالية رواية أو خبر أو محتوى، أو عندما نجد مبالغة لا معقولة في سرد حادثة أو في شكل الصورة المركب ..وهذا التعبير لم يأت من فراغ بل إن خلفيته الرئيسية جاءت عن طريق ما تطرحه السينما الهندية غزيرة الإنتاج من أفلام رسمت هذه الصورة بكل امتياز عبر قصصها الغارقة حتى قمة رأسها، في بحور من السطحية والخيال والأساطير، دون أن تترك لعناصر الفن السابع ذات المحتوى الجيد والتكامل بين العناصر الفنية والحبكة الدرامية والواقعية أي فراغ في معظم إنتاجها ...والمتابع الجيد ويملك أدوات نقدية معقولة يجد أن الأفلام والمسلسلات الهندية خارجة عن نطاق المعقول والمنطق والواقعية ومنغمسة في مستنقع الخيال والأساطير، ولنا هنا أن نسأل أنفسنا لماذا اختطت السينما الهندية هذا الطريق؟ ولماذا أصبح هو عنوانها وبصمتها الظاهرة والمهنية؟ والإجابة بكل وضوح تكمن في أن عقلية المتلقي والمواطن الهندي تعشق الخيال والأساطير، ونعتقد كامل الاعتقاد في الخرافات، حتى أن تاريخ الهند غني بهذا التراث الفانتازي، والديانة الهندوسية فيها من الآلهة والأرباب ما يعد بالملايين، ومعتقدات هذه الطائفة الأكبر في الهند تقوم على الخرافة، فهم يؤمنون بإله الشمس وأسطورة ميراباي التي عشقت الإله كريشتا، وهم طائفة يؤمنون بأن إطفاء النار نذير شؤم، ويعتقدون في قدسية الأنهار كنهر الفانج، والتي تقول أسطورتهم إنه ينبع من تحت أقدام الإله، أما تعظيم البقرة فهذه حكاية تُروى لوحدها، ويكفينا أن نعلم أنهم يدفنون البقرة ويحرقون موتاهم والقائمة تطول ...ثم نأتي لسبب آخر لنشأة تلك الصناعة السينمائية العجيبة، والتي تغرد وحدها خارج السرب، فهذا يعود لكون الهند تعاني من مشاكل اقتصادية عميقة، والكثير من السلوكيات الاجتماعية والأخلاقية الخطيرة، وتعدد وتباين شديد في مكوناتها الدينية والعرقية، وهذا كله أدى إلى ازدواجية ثقافية واضحة، فالمواطن الهندي لازال يعاني من تأثره الشديد بثقافة المحتل البريطاني في اللغة والعادات وتغرّب الأجيال الشابة مقابل محاولة التمسك بالموروث من قبل الأجيال الأقدم ...وهنا يأتي دور السنيما الهندية لتقدم لجمهورها المرتبك، والذي يعاني من صراعات نفسية وصعوبات اقتصادية دائمة، وأزمة هوية تهدد كينونته، فأصبحت تقدم له في إنتاجها ما يحقق له -ولو مؤقتا- جزءاً من أحلامه المستحيلة، فأبرزت له حياة حالمة مليئة بالرقص والأغاني والبطولات والأساطير، وشخصية البطل الذي لا يموت لأنه يُمثل جانب الخير الذي ينتصر على الأشرار على الدوام، حتى لو انبعث من تحت الرماد، وكأنه طائر الفينق الأسطوري، أي أنها تقدم لمواطنيها ما يشبه وجبة من الأفيون لتغييبه عن واقعه المرير وصراعاته الداخلية، وعندها يشاهد هذا المواطن الهندي البسيط والمغلوب على أمره صورة مبهجة في برواز جميل عن الحياة والوطن والإنسان في قالب فانتازي أسطوري، وهنا يبرز مجدداً مصطلح (فلم هندي).
ومن أجل هذا كله نشأت بوليود، مركز صناعة السنيما الهندية، مُقتفية أثر هوليود الأمريكية وكنسخة مشوهة لها ..ونحن هنا لسنا لتمجيد هوليود أو تبرئة ساحتها من تاريخها المليء بالسقطات العنصرية، ومنهجيتها المضللة، ولكننا في موقع المقارنة المبنية على جودة المعايير الفنية والإمكانات التقنية والإنتاجية، والحبكة الدرامية عالية المستوى، والواقعية المقبولة، والتي تُرجح كفة هوليود مقابل سذاجة وسطحية وفانتازيا الإنتاج الهندي المبتذل ...ولك أن تتخيل أن ماكينة هذا الإنتاج السيئ تُخرج لمحيطها أكثر من ألف فيلم كل عام لا يتجاوز المقبول منها 1% من إجمالي الإنتاج، أما غالبية مخرجاتها فمصيرها السقوط في بحر السذاجة والسطحية والاستهبال والغباء الفكري والتقني والفني ...ولنأتي على فيلم أنتج أخيرا بعنوان (حياة الماعز)، والذي لا يخرج أبداً عن مصطلح ( فيلم هندي)، وكان مصيره المحتوم أن يؤول إلى ما آلت إليه الآلاف من الأفلام الهندية الجامدة والتي ينتهي تأثيرها بانتهاء عرضها، ولفترة محدودة، ولكن لأنه أنتج بخلفية تآمرية رخيصة، وبسياق درامي محدد ومدروس من أجل تحقيق أجندة مشبوهة، فقد جاء بدفع ذاتي ضخم وزخم إعلامي كبير، وممنهج ومتجانس؛ ليتوافق مع هوى ومزاج تلك الشرذمة المتربصة والحاقدة على هذا الوطن وقيادته وشعبه، ورغم حجم هذا التآمر الهلامي فإن تأثيره لم يتجاوز مجرد زوبعة في فنجان مليء بالحقد والكراهية والغيرة، ولكنها سرعان ما ستنسكب حارقة رؤوس أصحابها وعاجلاً سيطويها النسيان ...ولكن رغم تفاهة الحدث ومحدودية تأثيره، فإنه قد أعاد التأكيد لنا مجددا عن حقيقة وأغراض هذه البهائم البشرية، سواء أكانوا من دول شارك بعض رعاياها ذوو الخلفية الطائفية المقيتة في صناعة هذا المسخ السينمائي، أو من دول أبانت شماتتها وحقدها الدفين على استحياء، أو من خلال مشردي أوروبا وأمريكا المارقين، ولكن إن حسبتهم جميعاً فقلوبهم شتى، وهذه صفة وديدن المنافقين...وغاب عن هؤلاء الشرذمة أن دولتنا وبلطف الله وكرمه كاشفة على الدوام عن كل تآمر صغر أم كبر، وتعلم من وراؤه سواء أبان عن هويته وتصدر المشهد أو دبّر من وراء الكواليس.
ولكن في المقابل أرادت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدولة الرشيدة قائدة ورمزاً خالداً لعالميها العربي والإسلامي، ومن هذا المنطلق كان حتماً أن تظهر هنا أخلاق وشيم الكبار لتفرض التجاوز عن صغائر الأمور، وتلجأ دوماً إلى الحكمة والتروي، فتلفت نظر هذا وتنذره وتردع الآخر بما يستحقه من عقاب، تبعاً لحجم خطئه ومقدار تجاوزه الخطوط الحمراء، وكل هذا في سبيل مصلحة الأمة ورأب ما يصيبها من تصدع، والتاريخ يشهد أن الجميع دولاً كانت أو هيئات أو أفراد يعودون صاغرين يجرّون أذيال الخيبة والندم. كما يعلم الجميع أن لسان حال قادتنا وملوكنا حفظهم الله يقول إن من يتجاوز في كثير من الأحيان عن الإساءة ليس بعاجز عن ردها، ولكنهم -حفظهم الله- عرفوا قدر المسيء فتجاهلوه وعرفوا قدر أنفسهم الأبية فارتقوا بها عن كل ما لا يليق، والحلم ليس من أخلاق العوام وأشباه القادة، بل هو من صلب أخلاق الملوك، فمن حلم ساد، ومن ساد قاد، ومن قاد ملك، والحليم لا يطلب الإنصاف أبداً من الجاهل ...
أيها الحاقدون وتجار الحناجر البالية وسماسرة القضايا المسلوقين، إن قادتنا ورجال دولتنا لن يهدروا النذر اليسير من وقتهم في الدفاع عن مواقفهم أو تبرئة ساحتهم من سموم نفثتموها، لأنكم أصغر وأحقر من أن تنالوا هذا الشرف، ولأنهم وخلال هذا الوقت الذي أهدرتموه، وأنتم تحيكون مؤامراتكم القذرة قابعين في جحوركم المظلمة يسيرون بثقة محققين أهداف رؤية حضارية وعبقرية ومباركة بقيادة عرابها الاستثنائي -حفظه الله تعالى- وفق منهجية سليمة تسير بنا إلى الأمام، وبخطوات عملاقة جعلت هذا البلد المبارك يعيش حقبة حضارية غير مسبوقة محلياً وإقليماً وعالمياً، وهذا يقينا ما أصاب القوم بتلك اللوثة وأخرجهم عن أطوارهم فأصبحوا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً، فصارو لا يكادون يفيقون من صدمة قصة نجاح حتى يتلوه نجاح أكبر، ولا يكاد يمضي بهم الوقت فيبصروا إنجازاً عظيماً حتى يردفه إنجاز أعظم، لهذا نجدهم على الدوام في حالة اضطراب مستمر يتملكهم الهم والكرب العظيم، ويتخبطهم الشيطان، فيهذون بما لا يوقنون ويصيبهم هوس وجنون يغذيه حقد عظيم استوطن في جميع خلايا أجسامهم العليلة وعقولهم المريضة.
أيها الحاقدون لقد صوّرت لكم شياطينكم وأهواؤكم الضالة أنكم قد تدقون إسفيناً بين الشعب وقادته، وهنا نوقن أنها اللحظة التي عميت فيها أبصاركم وبصيرتكم فلم تدركوا أن لدى هذا الشعب حصانة منيعة ضد سهامكم المسمومة، ومتملكاً لخاصية التطهير الذاتي من الخونة المارقين وأعداء الوطن، وخبرنا السيئ لكم أن في أعناق هذا الشعب بيعة شرعية مباركة لقادته لايحيد عنها أبداً؛ لأنها بكل بساطة عقيدةوفخر وشرف، وهذه الأمور تفتقدونها ولا تستشعرونها، فأنى لكم ذلك وأنتم في كل أرض تنبحون وفي كل وادٍ تهيمون، وما يأتي منكم من هرطقات وافتراءات رخيصة لهي والله لدليل دامغ على نجاحنا ورقينا وتماسكنا، إضافة إلى أنها تشكّل وقوداً للاستمرار في مسيرتنا المظفرة...وختاماً وخلاصة القول فإن ما حدث وما سيحدث مستقبلاً من سيناريوهات رديئة مشابهة لا يخرج عن كونه (فيلم هندي).

MENAFN27082024000089011017ID1108608608

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث