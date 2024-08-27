التصوير المجازي ما بين البحث العلمي والإعجاز القرآني

(MENAFN
- Al Watan)
قضية المجاز في القرآن الكريم ظلت من المسائل الشائكة في التراث الإسلامي، هناك من يؤيد وجود المجاز في القرآن وهناك من يرفضه. المسألة أشبعت طرحًا وتناولها كل من المتأخرين والمتقدمين بالقدر نفسه، ولم ينتج عنها إلا المزيد من الخلاف. مصدر الحساسية في قضية المجاز، ترتبها على إثبات أو إنكار جملة من المسائل العقدية وأهمها مسألة تعطيل الصفات. لن نزيد ونعيد ولكننا نريد أن نقدمها بقالب جديد. ونربطها بمسألة حديثة متعلقة بالكتابة العلمية أو لغة البحث العلمي الحديث. وكما نعلم أن لغة الاستعارة والتصوير المجازي لغة مرفوضة في مجال كتابة البحوث الأكاديمية والتأصيل العلمي.
من شروط الكتابة العلمية أن تكون الجُمل واضحة المعاني ولا يفهم منها إلا معنى واحدًا، واستخدام الألفاظ واضحة الدلالة، ويجب أن تعرض بأسلوب غاية في الدقة والوضوح. وكي يكون البحث العلمي مكتمل الأركان ومستوفيا للشروط فيجب على الباحث اجتناب الكلمات والتعابير غير محددة الدلالة أو التي تحمل أكثر من معنى. باختصار لغة التصوير المجازي تتعارض مع روح البحث العلمي الحديث. فهل لغة المجاز تتضمن جوانب قصور تجعلها مضادة لجدية الخطاب العلمي ودقته. وبالتالي هل يمكن قبول المجاز في الخطاب السماوي، خطاب الفصل والبيان، والاعتقاد بوجوده وبحيويته في الكتب السماوية التي يفترض أنها حجة على البشرية جمعاء؟
يمكن القول إن كثيرا من الفقهاء والمفسرين وعلماء اللغة اتفقوا على منهج علمي للتوصل إلى المعاني القرآنية، ويكون ذلك باحتذاء أساليب العرب في الكلام وسننهم في الإبانة عن المعاني، لذلك كانت غالب نظرياتهم اللغوية والفقهية التي أسسوها وطوروها تسعى لوصل حاضر اللغة بسالفها. ترنو لفهم لغة التداول الإنساني البسيط دون الحاجة للاعتقاد بوجود لغة مجازية فوق مستوى الإنسان وإدراكه. وهذا لا يتعارض مع إعجاز القرآن كونه لا تكمن أسراره في المجاز والاستعارات اللغوية. فالتصوير المجازي مستعمل لدى كل شرائح المجتمع، ولكل مجتمع صوره المجازية المستعملة في عرف أفراده وكلامهم اليومي حتى لو كانت بمعزل عن اللغة الفنية. وبالتالي فالاستخدامات المجازية وقعت في منطقة التداول الإنساني، وأصبحت بالتبادر الذهني تعامل معاملة الوصف الحقيقي محدد الدلالة.
فإذا كان المجاز ليس سرا في إعجاز القرآن فأين يكمن الإعجاز فيه وفي بلاغته وبيانه. الإعجاز القرآني وفقا لعبد القاهر الجرجاني لا يكمن في المجاز والاستعارات اللغوية، وأفرد له كتابا ضخما في غاية الأهمية عنوانه ((دلائل الإعجاز)). ونحن لا نستشهد هنا بشخصية عادية فنحن أمام المؤسس الفعلي لعلم البلاغة العربية عبد القاهر الجرجاني. فأين هو سر الإعجاز من منظور الجرجاني؟ يميل الجرجاني إلى كون الإعجاز في طريقة نظم الآيات القرآنية لا مجازه، وفي طريقة النظم تحديدا جاء التحدي الإلهي للبشرية بأن يأتوا بمثله. النظم هو دليل إعجاز القرآن الكريم، وبهذه الفكرة حاول الجرجاني أن يضع أصابعه على مواطن الإعجاز ويخرج نظريته المعروفة بنظرية النظم، وهي واحدة من أهم وأذكى النظريات اللغوية التي عكست عبقرية الجرجاني وأصالته.
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