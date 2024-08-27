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الخروج والعودة وتجديد الإقامات يشغلان أبشر

8/27/2024 11:41:09 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت تأشيرات الخروج والعودة للمقيمين عمليات منصة أبشر ((أفراد)) خلال شهر يوليو الماضي بـ 344.788 تأشيرة، تلاها إصدار وتجديد الإقامات بـ 263.148 عملية، و227.876 عملية إصدار وتجديد لجواز السفر السعودي الإلكتروني، و59.842 خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و28.208 عمليات تمديد لتأشيرة الخروج والعودة، و11.084 عملية في خدمة نقل الخدمات، و9.730 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و4.619 عملية في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار 1.656 تفويض استقبال للقادمات للعمل.
سجل أسرة
ونفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر خلال شهر يوليو الماضي أكثر من 7.7 ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.
ومن خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 5.251.000 عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 117.487 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و56،290 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و41.491 تعريفًا بفرد أسرة، و34.914 عملية في خدمة بياناتي، و16.854 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و10.895 عملية إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية، وإصدار 6.864 سجل أسرة، و3.782 عملية إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية.
المركبات المهملة
في الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 12.768 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و102.439 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة، و80.861 تجديدًا لرخصة القيادة، و71.854 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و62.471 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و25.903 عمليات في خدمة مبايعة المركبات، و9.956 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و6.659 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و5.319 عملية في خدمات السلاح الناري.
وأنجزت المنصة خلال شهر يوليو الماضي 181.840 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 88.531 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و3.642 استفسارًا عامًا عن البصمة.
عمليات لأبشر أعمال
2.516.000 عملية
1.137.734 تفويضًا داخليًا وخارجيًا
477.244 إصدارا وتجديدا للإقامة
257.155 استعلاما عن المخالفات المرورية
115.743 تأشيرة خروج وعودة
107.245 شهادة خلو سوابق
87.875 إضافة مستخدم فعلي للمركبة
66.522 خدمة تجيير البطاقة الجمركية
46.242 نقل خدمات
44.810 تحفّظات على نقل ملكية مركبة

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