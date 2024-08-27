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مجالس استشارية بالمراكز الصحية والبداية من المدينة

8/27/2024 11:41:09 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ تجمع المدينة المنورة الصحي لأول مرة على مستوى المملكة مجلسًا استشاريًا صحيًا ملحقًا بالمراكز الصحية الجديدة يخدم الأهالي ويعقد اللقاءات بين المستفيدين والأطباء، ويجمع بين التوعية والتثقيف والدور المجتمعي والترفيه، ويعزز من أدوار المراكز الصحية للرعاية الأولية.
وتسعى الصحة من خلال إنشاء المجالس الاستشارية إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتخفيض معدلات الأمراض، وتطوير السياسات الصحية وتعزيز الاستدامة.
وبدأت المجالس أعمالها باستقبال أهالي المدينة المنورة بعد تدشين مجلسين بالمراكز الملحقة على هامش افتتاح عدد من المراكز الصحية.
ويعد المجلس منصة رئيسية لتطوير وتحسين الرعاية الصحية من خلال إشراك المجتمع، وتعزيز الوقاية لتأسيس شراكة إستراتيجية بين مقدمي الرعاية الصحية والمجتمع في المدينة لتحقيق بيئة صحية مستدامة تعزز من جودة الحياة وتقلل عبء الأمراض.
تصميم وتقييم
يسعى المجلس إلى تحقيق 6 أهداف، منها تحسين تجربة المريض، وإشراك المجتمع في بناء المسارات الصحيحة، وتعزيز الوقاية من الأمراض، وذلك بتمكين المرضى وأسرهم في المدينة من المشاركة الفعالة في تصميم وتقييم الخدمات الصحية؛ لضمان تلبيتها لاحتياجاتهم وتوقعاتهم، وتعزيز دور المجتمع المدني في المدينة بتحديد الأولويات الصحية وتطوير مسارات صحية متخصصة تستجيب للاحتياجات الحقيقية للسكان، وتقديم برامج شاملة للوقاية من الأمراض تستهدف سكان المدينة، وتعزز من الوعي الصحي، وتقلل من العبء المرضي على نظام الرعاية الصحية.
احتياجات السكان
يهدف المجلس للعمل على تحسين التواصل بين مقدمي الرعاية الصحية والمجتمع؛ لضمان فهم أعمق لاحتياجات المرضى وتوقعاتهم، مما يعزز الثقة بالنظام الصحي، ومشاركة المجتمع في صياغة وتقييم السياسات الصحية لضمان تماشيها مع احتياجات السكان المحليين، وتحقيق أعلى معايير الجودة، وتشجيع تبني التقنيات الحديثة والممارسات المبتكرة لتحسين فعالية وكفاءة الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع.
ويتميز المجلس بإشراك كافة شرائح المجتمع، وتوظيف البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة لتحديد احتياجات سكان المدينة الصحية بدقة، وتوجيه الإستراتيجيات بشكل فعال لتحقيق الأثر الأكبر، ومواءمة أهداف المجلس مع رؤية المملكة 2030.
أهداف للمجالس الاستشارية
- تعزيز الشفافية والثقة بالنظام الصحي.
- تطوير السياسات الصحية.
- الابتكار في تقديم الرعاية الصحية.
- تحسين تجربة المريض.
- إشراك المجتمع في بناء المسارات الصحية.
- المساهمة في تعزيز الوقاية من الأمراض.

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