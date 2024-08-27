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طيران الأمن ينقذ محتجزا في شدا الأسفل

8/27/2024 11:41:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أنقذ طيران الأمن مواطن سعودي في الثلاثينيات من عمره بعد سقوطه مساء الإثنين في أحد الصدوع ((الشقوق الجبلية))، وعلمت ((الوطن)) أن الشخص أصيب بكسر في فخذه وتعذر نقله نظراً لصعوبة التضاريس، وتم التواصل مع طيران الأمن الذي وصل صباح الثلاثاء بعد تعذر وصوله مساء، وتم نقل المصاب صباح أمس الثلاثاء إلى مستشفى المخواة العام لتلقي العلاج.

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