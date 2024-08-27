طيران الأمن ينقذ محتجزا في شدا الأسفل

طيران الأمن ينقذ محتجزا في شدا الأسفل
التاريخ
8/27/2024 11:41:08 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أنقذ طيران
الأمن مواطن سعودي في الثلاثينيات من عمره بعد سقوطه مساء الإثنين في أحد الصدوع ((الشقوق الجبلية))، وعلمت ((الوطن)) أن الشخص أصيب بكسر في فخذه وتعذر نقله نظراً لصعوبة التضاريس، وتم التواصل مع طيران الأمن الذي وصل صباح الثلاثاء بعد تعذر وصوله مساء، وتم نقل
المصاب صباح أمس الثلاثاء إلى مستشفى
المخواة العام لتلقي العلاج.
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