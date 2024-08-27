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رصد آلي لضبط الصيدليات ووكلاء الأدوية

8/27/2024 11:41:08 PM
(MENAFN- Al Watan) ألزمت هيئة الغذاء والدواء المنشآت الصحية ووكلاء الادوية بأن تكون طلبات توفير الأدوية البشرية عن طريق نظام رصد ((خدمة العرض والطلب))، سعياً لتوفر الأدوية وتعزيز فعالية التواصل المباشر بين وكلاء الأدوية والمنشآت الصحية.
وتتيح الخدمة للجهات الصحية طلب كميات من الأدوية بشكل مباشر من الوكلاء في حين يتعين على الوكلاء والموردين الالتزام بالتجاوب مع الطلبات وتوفير الأدوية من خلالها.
كميات الاستهلاك
يأتي العمل بهذا النظام الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة تماشياً مع مجموعة من الأنظمة واللوائح التي تنص على إلزام مصانع للمستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة في المملكة ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بتوفير مستحضراتها الصيدلانية والعشبية مهما قل ثمنها واستهلاكها، إضافة إلى ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية من وجوب إبلاغ الصيدليات الهيئة العامة للغذاء والدواء عن الشركات الصيدلانية التي لا تقوم بتوفير المستحضرات الصيدلانية لها قبل انتهاء المخزون بمدة لا تقل عن شهر، وذلك اعتماداً على كميات الاستهلاك والاحتياج السنوي، على أن تتأكد من صحتها وملاءمتها الطبية.
وسائل التقنية
وأنشأت الهيئة العامة للغذاء والدواء نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية ((رصد))، ضمن خطتها للمساهمة بتحقيق ((رؤية المملكة 2030))؛ وذلك بتبني أحدث الوسائل التقنية واستخدامها في تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها، ويُعول على النظام المساهمة في تعزيز دور الهيئة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية، وذلك من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها للمستهلك، والحصول على معلومات عن توفر ومكان وجود الدواء خلال وقت وجيز، وتمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء، و دعم الاستخدام الأمثل للمستحضرات وتقليل الهدر، ومراقبة عمليات سلسلة التوريد كاملة، والتأكد من أن الأدوية المباعة أو المستهلكة هي أدوية غير مغشوشة، وتوفر بيانات موثوقة حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة.
نظام رصد
- تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية
- تعزيز دور الهيئة في حماية المجتمع
- تعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية
- جمع معلومات عن توفر الدواء ومكان وجوده
- تمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء
- دعم الاستخدام الأمثل للمستحضرات وتقليل الهدر
- مراقبة عمليات سلسلة التوريد كاملة

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