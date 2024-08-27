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الشباب يجهز حمدالله

8/27/2024 11:41:08 PM
(MENAFN- Al Watan) عمل مدرب الشباب، البرتغالي فيتور بيريرا، على تصحيح أخطاء لاعبيه التي وقعوا فيها خلال مواجهة الاتفاق الماضية، خصوصا المتعلقة بالجانب الهجومي، استعدادا لمباراته المهمة غدا أمام مضيفه الخليج.
وأخضع بيريرا مهاجميه لتدريبات مكثفة، وطالب جهازه المساعد بسرعة تجهيز المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، ليتمكن من الزج به في المواجهة المقبلة أو وجوده على مقاعد البدلاء على أقل تقدير.

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