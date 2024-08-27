الشباب يجهز حمدالله

(MENAFN
- Al Watan)
عمل مدرب الشباب، البرتغالي فيتور بيريرا، على تصحيح أخطاء لاعبيه التي وقعوا فيها خلال مواجهة الاتفاق الماضية، خصوصا المتعلقة بالجانب الهجومي، استعدادا لمباراته المهمة غدا أمام مضيفه الخليج.
وأخضع بيريرا مهاجميه لتدريبات مكثفة، وطالب جهازه المساعد بسرعة تجهيز المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، ليتمكن من الزج به في المواجهة المقبلة أو وجوده على مقاعد البدلاء على أقل تقدير.
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