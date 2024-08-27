الزعيم لمواصلة الضرب بقوة أمام الفارس

(MENAFN
- Al Watan)
يطمح الهلال في مواصلة سلسلة اللاخسارة في دوري روشن السعودي للمحترفين التي لازمته منذ آخر جولتين في الموسم قبل الماضي مروراً بالموسم المنصرم وأولى جولات الموسم الحالي، وتسجيل ثاني انتصاراته في رحلة دفاعه عن لقبه، عندما يستقبل ضيفه ضمك الذي يمني النفس بتسجيل نتيجة تعيد له الثقة مبكراً بعد خسارته في أولى الجولات أمام الخليج لحساب الجولة الثانية للدوري.
ويتطلع الاتفاق إلى استمرار الانتصارات وتأكيد حضوره القوي في الجولة الافتتاحية، حينما يواجه ضيفه الأخدود، الذي يسعى إلى تأكيد عدم تأثره بخسارته أمام الهلال في الجولة الافتتاحية.
ويأمل الوحدة في تعويض تعثره بالتعادل في الجولة الأولى وتحقيق أول انتصاراته، عندما يستضيف العروبة الساعي إلى الخروج من تبعات خسارته السابقة.
مواصلة الانتصارات
على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، سيعمل الهلال على تسجيل ثاني الانتصارات، وتجاوز محطة صعبة، عندما يستقبل ضمك الساعي هو الآخر إلى تحقيق نتيجة جيدة، تخرجه من إحباط أولى خساراته في الدوري أمام الخليج.
ويخوض الزعيم اللقاء وفي جعبته 3 نقاط حصدها بفوزه القوي على الأخدود في الجولة السابقة، الذي لم يكلفه سوى الضرب بقوة في شوط واحد، مثبتاً أنه مختلف عن بقية الأندية، وأنه يملك أسلحة فتاكة.
في المقابل سقط فارس الجنوب في فخ الخسارة في أولى مبارياته على ملعبه في الجولة السابقة أمام ضيفه الخليج بهدف نيران صديقة، ويريد أن يحصد أولى نقاطه في الدوري وعدم الاستسلام مهما كانت قوة المنافس.
تأكيد التفوق
سيكون الاتفاق مطالباً بتأكيد أنه منافس شرس على المراكز المتقدمة في الدوري، وإثبات أن ما قدمه خلال الجولة الماضية لم يكن محض الصدفة إنما نتيجة عمل كبير قام به خلال الإعداد الصيفي، عندما يستضيف على ملعبه نظيره الأخدود الذي خسر أمام الهلال في الجولة السابقة، بثلاثية نظيفة سجلت خلال شوط واحد فقط، وكانت قابلة للزيادة في الحصة الثانية، ويريد أن يخرج من تبعات تلك الخسارة وألا يتلقى ضربة ثانية موجعة.
ويملك الكوماندوز في رصيده 3 نقاط، فيما يدخل السماوي المواجهة ورصيده خال من النقاط.
مهمة صعبة
يشهد ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية موقعة مهمة لطرفيها، حينما يتواجه الوحدة الذي تعثر بالتعادل مع الرياض في الوقت بدل الضائع من مواجهتهما في الجولة الماضية، والعروبة الذي وقع في فخ الخسارة أمام الأهلي في أولى الجولات.
وسيكون لزاما على الفريقين أن يسعيا وبقوة نحو خطف الانتصار الأول في الدوري وعدم الاستسلام مبكراً، ففرسان مكة يملكون نقطة واحدة، فيما لا يزال رصيد حلوة الجوف خالياً من النقاط.
-الزعيم ينشد استمرار انتصاراته والضرب بقوة
-فارس الجنوب يأمل في الخروج من إحباط خسارته السابقة
-الكوماندوز يريد تأكيد أنه قادر على المنافسة
-السماوي يرغب في الخروج من تبعات خسارته القاسية
-فرسان مكة لتأكيد الحضور بانتصار أول
-حلوة الجوف لتعويض السقوط الافتتاحي 3
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