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الزعيم لمواصلة الضرب بقوة أمام الفارس

8/27/2024 11:41:08 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح الهلال في مواصلة سلسلة اللاخسارة في دوري روشن السعودي للمحترفين التي لازمته منذ آخر جولتين في الموسم قبل الماضي مروراً بالموسم المنصرم وأولى جولات الموسم الحالي، وتسجيل ثاني انتصاراته في رحلة دفاعه عن لقبه، عندما يستقبل ضيفه ضمك الذي يمني النفس بتسجيل نتيجة تعيد له الثقة مبكراً بعد خسارته في أولى الجولات أمام الخليج لحساب الجولة الثانية للدوري.
ويتطلع الاتفاق إلى استمرار الانتصارات وتأكيد حضوره القوي في الجولة الافتتاحية، حينما يواجه ضيفه الأخدود، الذي يسعى إلى تأكيد عدم تأثره بخسارته أمام الهلال في الجولة الافتتاحية.
ويأمل الوحدة في تعويض تعثره بالتعادل في الجولة الأولى وتحقيق أول انتصاراته، عندما يستضيف العروبة الساعي إلى الخروج من تبعات خسارته السابقة.

مواصلة الانتصارات
على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، سيعمل الهلال على تسجيل ثاني الانتصارات، وتجاوز محطة صعبة، عندما يستقبل ضمك الساعي هو الآخر إلى تحقيق نتيجة جيدة، تخرجه من إحباط أولى خساراته في الدوري أمام الخليج.
ويخوض الزعيم اللقاء وفي جعبته 3 نقاط حصدها بفوزه القوي على الأخدود في الجولة السابقة، الذي لم يكلفه سوى الضرب بقوة في شوط واحد، مثبتاً أنه مختلف عن بقية الأندية، وأنه يملك أسلحة فتاكة.
في المقابل سقط فارس الجنوب في فخ الخسارة في أولى مبارياته على ملعبه في الجولة السابقة أمام ضيفه الخليج بهدف نيران صديقة، ويريد أن يحصد أولى نقاطه في الدوري وعدم الاستسلام مهما كانت قوة المنافس.
تأكيد التفوق
سيكون الاتفاق مطالباً بتأكيد أنه منافس شرس على المراكز المتقدمة في الدوري، وإثبات أن ما قدمه خلال الجولة الماضية لم يكن محض الصدفة إنما نتيجة عمل كبير قام به خلال الإعداد الصيفي، عندما يستضيف على ملعبه نظيره الأخدود الذي خسر أمام الهلال في الجولة السابقة، بثلاثية نظيفة سجلت خلال شوط واحد فقط، وكانت قابلة للزيادة في الحصة الثانية، ويريد أن يخرج من تبعات تلك الخسارة وألا يتلقى ضربة ثانية موجعة.
ويملك الكوماندوز في رصيده 3 نقاط، فيما يدخل السماوي المواجهة ورصيده خال من النقاط.
مهمة صعبة
يشهد ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية موقعة مهمة لطرفيها، حينما يتواجه الوحدة الذي تعثر بالتعادل مع الرياض في الوقت بدل الضائع من مواجهتهما في الجولة الماضية، والعروبة الذي وقع في فخ الخسارة أمام الأهلي في أولى الجولات.
وسيكون لزاما على الفريقين أن يسعيا وبقوة نحو خطف الانتصار الأول في الدوري وعدم الاستسلام مبكراً، ففرسان مكة يملكون نقطة واحدة، فيما لا يزال رصيد حلوة الجوف خالياً من النقاط.
-الزعيم ينشد استمرار انتصاراته والضرب بقوة
-فارس الجنوب يأمل في الخروج من إحباط خسارته السابقة
-الكوماندوز يريد تأكيد أنه قادر على المنافسة
-السماوي يرغب في الخروج من تبعات خسارته القاسية
-فرسان مكة لتأكيد الحضور بانتصار أول
-حلوة الجوف لتعويض السقوط الافتتاحي 3

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