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باريس تطلق الألعاب البارالمبية اليوم

8/27/2024 11:41:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تُفتتح اليوم دورة الألعاب البارالمبية بنسختها الـ 17، في ساحة الكونكورد بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية، الأمير فهد بن جلوي وعضو مجلس إدارة الأولمبية والبارالمبية السعودية أضواء العريفي، والرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن، وعدد من الشخصيات الرياضية الدولية.
وستضاء الشعلة البارالمبية اليوم، بعد أن انطلقت السبت الماضي من قرية ستوك ماندفيل بإنجلترا، بما يعرف باسم ((تتابع الرواد))، إذ مرت الشعلة من المملكة المتحدة إلى فرنسا عبر نفق القنال، ومنها إلى بلدة كاليه ((شمال فرنسا))، لتصل أخيرًا إلى العاصمة باريس.
وجهزت اللجنة المنظمة الملاعب والصالات والمرافق الرياضية، بما يتماشى مع احتياجات الرياضيين البارالمبيين، كما تم تجهيز القرية الأولمبية بمنطقة ((سين سان دوني))، التي فتحت أبوابها منذ الأربعاء الماضي، لاستقبال 4400 رياضي مشارك بالألعاب البارالمبية، إضافة إلى الإداريين والمساعدين والأطباء وأخصائي العلاج الطبيعي.
يذكر أن المملكة سيمثلها 9 لاعبين، وهم: عبدالرحمن القرشي ((100م)) و ((400م)) كراسي متحركة، وحسن دوشي ((الوثب الطويل))، ونور الصناع ((100م))، وسارة الجمعة (دفع الجلة)، وعلي النخلي سباقي 100م و200م، وعدنان سعيد في منافسات رفع الأثقال، و إياد آل تريك في مسابقة التايكوندو، وغالية العنزي في كرةالطاولة، والفارس أحمد الشربتلي في الترويض.

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