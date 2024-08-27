باريس تطلق الألعاب البارالمبية اليوم

(MENAFN
- Al Watan)
تُفتتح اليوم دورة الألعاب البارالمبية بنسختها الـ 17، في ساحة الكونكورد بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية، الأمير فهد بن جلوي وعضو مجلس إدارة الأولمبية والبارالمبية السعودية أضواء العريفي، والرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن، وعدد من الشخصيات الرياضية الدولية.
وستضاء الشعلة البارالمبية اليوم، بعد أن انطلقت السبت الماضي من قرية ستوك ماندفيل بإنجلترا، بما يعرف باسم ((تتابع الرواد))، إذ مرت الشعلة من المملكة المتحدة إلى فرنسا عبر نفق القنال، ومنها إلى بلدة كاليه ((شمال فرنسا))، لتصل أخيرًا إلى العاصمة باريس.
وجهزت اللجنة المنظمة الملاعب والصالات والمرافق الرياضية، بما يتماشى مع احتياجات الرياضيين البارالمبيين، كما تم تجهيز القرية الأولمبية بمنطقة ((سين سان دوني))، التي فتحت أبوابها منذ الأربعاء الماضي، لاستقبال 4400 رياضي مشارك بالألعاب البارالمبية، إضافة إلى الإداريين والمساعدين والأطباء وأخصائي العلاج الطبيعي.
يذكر أن المملكة سيمثلها 9 لاعبين، وهم: عبدالرحمن القرشي ((100م)) و ((400م)) كراسي متحركة، وحسن دوشي ((الوثب الطويل))، ونور الصناع ((100م))، وسارة الجمعة (دفع الجلة)، وعلي النخلي سباقي 100م و200م، وعدنان سعيد في منافسات رفع الأثقال، و إياد آل تريك في مسابقة التايكوندو، وغالية العنزي في كرةالطاولة، والفارس أحمد الشربتلي في الترويض.
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