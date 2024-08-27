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صدارة قدساوية

8/27/2024 11:41:08 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل القادسية انطلاقته القوة وانفرد بصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين حتى لو مؤقتا، بتغلبه على مضيفه الرائد 1 /صفر، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير، لحساب الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل لفارس الشرقية تركي العمار ((79))، ليصل إلى النقطة السادسة، وبقي الرائد على 3 نقاط.

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