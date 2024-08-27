رباعية تعيد العالمي
التاريخ
8/27/2024 11:41:08 PM
(MENAFN
- Al Watan)
ضرب النصر بقوة واتخم شباك مضيفه الفيحاء بنتيجة كبيرة 4 /1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، لحساب الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين، مسجلا انتصاره الأول في الدوري، سجل للعالمي إندرسون تاليسكا ((5، 90 +5))، وكريستيانو رونالدو ((45 +10))، ومارسيلو بروزوفيتش ((85))، وللفهود فايشون سكالا ((86))، ليرفع فارس نجد رصيده إلى 4 نقاط، وظل البرتقالي بلا نقاط.
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