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طرفا النزاع في السودان يستخدمان الجوع سلاحاً

8/27/2024 11:41:07 PM
(MENAFN- Al Watan) يواجه السودان أكبر أزمة نزوح في العالم وسط صراع مستمر، حيث تتهم جماعات حقوق الإنسان كلا الجانبين باستخدام المجاعة سلاحَ حربٍ. وفي الوقت نفسه، تواجه محادثات السلام في سويسرا الفشل في تحقيق أي تقدم ملموس.
واضطر العديد من اللاجئين السودانيين إلى الفرار من العنف في بلادهم عدة مرات، وغالبًا ما كانوا يسعون إلى الحماية في الدول المجاورة مثل تشاد.
فشل المفاوضات
ولم تسفر محادثات السلام لوضع حد للحرب الأهلية في السودان عن نتائج تذكر مؤخراً، إذ ما تزال الأزمة الإنسانية المتفشية في البلاد تشكل أكبر أزمة نزوح في العالم مع نزوح ما يقرب من 11 مليون سوداني داخل البلد وفرار نحو 2.3 مليون شخص إلى خارجه.
بدأ الصراع في أبريل 2023 كصراع على السلطة بين ((قوات الدعم السريع))، وهي مجموعة شبه عسكرية، والجيش السوداني للسيطرة على الدولة ومواردها، فكانت نتيجتها فظائع لا تُحصى في حق المدنيين وتفاقم المجاعة بشكل يهدد حياة السودانيين.
التجويع كسلاح حرب
في الوقت ذاته، أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات في الأسابيع الأخيرة إلى تفاقم الوضع، مما تسبب في نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية. ففي الشهر الماضي فقط، أسفرت المعارك العنيفة في مدينة الفاشر بدارفور وولاية سنار عن نزوح أكثر من 700 ألف شخص، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.
بعد أن كان السودان يُعرف ذات يوم بأنه ((سلة خبز عالمية))، أصبح الآن على شفا المجاعة، حيث تُتهم كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية باستخدام الجوع سلاحاً في الحرب. في هذا السياق وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو في حديثه لصحيفة ((الغارديان))، كلا الجانبين بـ((الجبن)) بسبب استمرار استخدامهما لإستراتيجيات مثل هذه.
وقال بيرييلو للصحيفة البريطانية: ((من المثير للصدمة أن نرى الافتقار إلى الشجاعة والشرف، خاصة عندما يكون هناك أشخاص لا يبدو أنهم يريدون القتال عسكريًا، بل يفضلون استخدام النساء والأطفال الذين يتضورون جوعًا أداةَ ضغطٍ)).
وفي الشهر الماضي، أكد خبراء عالميون أن المجاعة في مخيم كبير للنازحين في دارفور قد تطورت إلى حالة مجاعة شاملة. وحذر خبراء من لجنة مراجعة المجاعة من أن أكثر من 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان سيواجهون جوعًا حادًا نتيجةً للصراع.

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