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عصارة تشفط عاملة

8/27/2024 11:41:07 PM
(MENAFN- Al Watan) في مشهد أشبه بأفلام الأكشن أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انقلاب امرأة بشكل لا يصدق إثر انحشار سترتها في عصارة قصب سكر ميكانيكية.
ووقع الحادث في مدينة هو تشي منه في فيتنام، حيث كانت العاملة تمر بجانب العصارة لتفاجأ بانحشار سترتها في الآلة التي شفطتها بسرعة، لتنقلب العاملة رأسا على عقب وتسقط بقوة على الأرض.
وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة رجلا يتدخل لإيقاف الآلة، مما منع أي إصابات خطيرة.

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