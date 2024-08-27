عصارة تشفط عاملة

(MENAFN
- Al Watan)
في مشهد أشبه بأفلام الأكشن أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي
لحظة انقلاب امرأة بشكل لا يصدق إثر انحشار سترتها في عصارة قصب سكر ميكانيكية.
ووقع الحادث في مدينة هو تشي منه في فيتنام، حيث كانت العاملة تمر بجانب العصارة لتفاجأ بانحشار سترتها في الآلة التي شفطتها بسرعة، لتنقلب العاملة رأسا على عقب وتسقط بقوة على الأرض.
وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة رجلا يتدخل لإيقاف الآلة، مما منع أي إصابات خطيرة.
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