نيابة عن الملك وأمام ولي العهد.. السفراء المعينون حديثا يؤدون القسم

(MENAFN
- Al Watan)
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشرف بأداء القسم أمام ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وقد أدى القسم كل من السفير المعين لدى سلطنة عُمان إبراهيم بن سعد بن بيشان، والسفير المعين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي، والسفير المعين لدى أوكرانيا محمد بن عبدالعزيز البركة، والسفير المعين لدى جمهورية قبرص فواز بن عبدالرحمن الشبيلي، والسفير المعين لدى جمهورية الكاميرون إبراهيم بن حامد الغامدي، والسفير المعين لدى أيرلندا حسن بن سعيد الجميع، والسفير المعين لدى جمهورية مالي عبدالله بن صالح صبر، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).
حضر أداء القسم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.
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