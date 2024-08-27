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نيابة عن الملك وأمام ولي العهد.. السفراء المعينون حديثا يؤدون القسم

8/27/2024 11:41:07 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشرف بأداء القسم أمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وقد أدى القسم كل من السفير المعين لدى سلطنة عُمان إبراهيم بن سعد بن بيشان، والسفير المعين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي، والسفير المعين لدى أوكرانيا محمد بن عبدالعزيز البركة، والسفير المعين لدى جمهورية قبرص فواز بن عبدالرحمن الشبيلي، والسفير المعين لدى جمهورية الكاميرون إبراهيم بن حامد الغامدي، والسفير المعين لدى أيرلندا حسن بن سعيد الجميع، والسفير المعين لدى جمهورية مالي عبدالله بن صالح صبر، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).
حضر أداء القسم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.
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