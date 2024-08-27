البنك الدولي: المشهد التكنولوجي العالمي يتغير بوتيرة غير مسبوقة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكر البنك الدولي أن المشهد التكنولوجي يتغير بوتيرة غير مسبوقة، مما يجعل أجندة حوكمة البيانات أكثر تعقيدًا.
واضاف البنك في دراسة، يعمل الذكاء الاصطناعي، والذي يتضمن النموذج اللغوي الكبير، وهو نوع من نماذج اللغة يتميز بقدرته على فهم وتوليد اللغة للأغراض العامة، على توسيع حدود ما يمكن أن تحققه البيانات في مجال التنمية.
موضوعات متعلقة
انخفاض أسعار الذهب عند التسوية مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية النفط يتراجع عند التسوية لأول مرة في 4 جلسات.. وبرنت دون 80 دولارًا الولايات المتحدة تضيف ألف وحدة شحن للسيارات الكهربائية أسبوعيًا
وتابع: تسخير الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي يتطلب أن تتجاوز البلدان الهدف طويل الأمد المتمثل في جعل البيانات قابلة للقراءة آليًا.
المصدر:
MENAFN27082024000202011048ID1108608587
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.