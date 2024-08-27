البنك الدولي: المشهد التكنولوجي العالمي يتغير بوتيرة غير مسبوقة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر البنك الدولي أن المشهد التكنولوجي يتغير بوتيرة غير مسبوقة، مما يجعل أجندة حوكمة البيانات أكثر تعقيدًا.

واضاف البنك في دراسة، يعمل الذكاء الاصطناعي، والذي يتضمن النموذج اللغوي الكبير، وهو نوع من نماذج اللغة يتميز بقدرته على فهم وتوليد اللغة للأغراض العامة، على توسيع حدود ما يمكن أن تحققه البيانات في مجال التنمية.

موضوعاتانخفاض أسعار الذهب عند التسوية مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية النفط يتراجع عند التسوية لأول مرة في 4 جلسات.. وبرنت دون 80 دولارًا الولايات المتحدة تضيف ألف وحدة شحن للسيارات الكهربائية أسبوعيًا

وتابع: تسخير الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي يتطلب أن تتجاوز البلدان الهدف طويل الأمد المتمثل في جعل البيانات قابلة للقراءة آليًا.

المصدر: