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البنك الدولي: المشهد التكنولوجي العالمي يتغير بوتيرة غير مسبوقة - جريدة البورصة

8/27/2024 11:40:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكر البنك الدولي أن المشهد التكنولوجي يتغير بوتيرة غير مسبوقة، مما يجعل أجندة حوكمة البيانات أكثر تعقيدًا.

واضاف البنك في دراسة، يعمل الذكاء الاصطناعي، والذي يتضمن النموذج اللغوي الكبير، وهو نوع من نماذج اللغة يتميز بقدرته على فهم وتوليد اللغة للأغراض العامة، على توسيع حدود ما يمكن أن تحققه البيانات في مجال التنمية.

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وتابع: تسخير الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي يتطلب أن تتجاوز البلدان الهدف طويل الأمد المتمثل في جعل البيانات قابلة للقراءة آليًا.

المصدر:

MENAFN27082024000202011048ID1108608587

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