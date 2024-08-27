الشيخ للمنسوجات تستثمر 75 مليون جنيه لإنشاء مصنع للغزول بـ((العاشر)) - جريدة البورصة

ضخت شركة“الشيخ” لتصنيع المناشف وملابس الإحرام 75 مليون جنيه لإنشاء جديد للمنسوجات فى العاشر من رمضان، ومن المرتقب افتتاحه خلال الربع الأول من العام المقبل.

قال حاتم سلام، مدير عام الشركة، إن المصنع الجديد مقام على مساحة ألف متر مربع ومتوافق مع جميع المعايير والاشتراطات البيئية التى تتطلبها الأسواق الخارجية، وتحديدًا الأوروبية.

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أضاف“سلام” لـ”البورصة” أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 10 أطنان يوميًا من الغزول، مقسمة على خطى إنتاج.

كشف أن المصنع الجديد فى مرحلة التشغيل التجريبى حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء من التعديلات الفنية النهائية لخطوط الإنتاج خلال 4 أشهر، لتبدأ مرحلة الإنتاج التجارى فى يناير المقبل.

أوضح أن الطاقات الإنتاجية من غزول المصنع الجديد ستُورّد لمصنعى الشركة فى مدينة المحلة الكبرى، لتصنيع منتجات نهائية من مناشف وملابس إحرام.

أشار إلى أن الشركة تصدر كامل إنتاجها للخارج، حيث تستحوذ ألمانيا وبعض دول أوروبا على نحو 80% من الإنتاج، تليها السعودية والمغرب والجزائر ودبي، بالإضافة إلى السوق البلجيكى الذى دخلته لأول مرة خلال العام.

كشف أن الشركة حققت صادرات بقيمة 20 مليون دولار خلال العام الماضي، بنسبة نمو 100% عن العام السابق، وتستهدف نموًا سنويًا فى صادراتها بنسبة 15%، حيث تُعد أول مصنع مصدر لملابس الإحرام فى مصر.

وارتفعت صادرات الغزل والنسيج خلال العام الماضى إلى 1.119 مليار دولار مقارنة بنحو 1.075 مليار دولار فى 2022، وفقًا للهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات.

لفت إلى أن انخفاض قيمة الجنيه عزز من تنافسية“الشيخ للمنسوجات” فى الأسواق الخارجية، وساعد على فتح أسواق جديدة، مما أدى إلى مضاعفة صادراتها خلال العام الماضي.

ذكر أن الشركة تحصل على جزء من الغزول من السوق المحلي، وتستورد الجزء الآخر من الهند وباكستان واليونان وأوزبكستان، لكن الهند تُعد المورد الأساسى بسبب اشتراطات بعض الدول باستخدام غزول عضوية.

تابع أن تركيز الشركات على التصدير لجلب السيولة الدولارية يجنبها أزمات الدولار، مما يساعدها فى الحفاظ على دورتها التشغيلية أثناء الأزمات الخارجية وتطور الأوضاع فى الشرق الأوسط.

لفت إلى أن الشركة حاصلة على جميع الشهادات الدولية المتعلقة بإعادة تدوير المخلفات ومعالجة مياه الصرف بطريقة آمنة، التى تتوافق مع المعايير البيئية، وفق اشتراطات الأسواق الخارجية، وبالأخص دول الاتحاد الأوروبى التى تشترط تقليل الانبعاثات الكربونية. كما تقوم الشركة بتوريد منتجاتها لكبار العملاء فى ألمانيا، الذين يرسلون فرق تفتيش بشكل مفاجئ للتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية.

كشف أن الشركة تنشئ مصنعًا فى المنطقة الحرة فى بورسعيد باستثمارات أولية قدرها 50 مليون جنيه، وحصلت على جميع الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية. ولكن هناك بعض العوامل والتحديات التى تؤخر تحديد موعد الانتهاء والتشغيل.

أوضح أن من أبرز هذه التحديات نقص الأيدى العاملة المدربة بسبب اعتماد بورسعيد على التجارة خلال العقود الماضية، وأن المناطق الحرة لها ظروف خاصة فى التعامل مع الجمارك عند استيراد قطع غيار من الخارج، حيث تحتاج إلى موافقات وإجراءات تفتيش خاصة لضمان عدم دخولها إلى السوق المحلي.

ومع ذلك، يرى أن اختيار إنشاء مصنع فى منطقة حرة يُعد استثمارًا ناجحًا ومربحًا للغاية بسبب المزايا التى تمنحها الدولة للمستثمرين من إعفاءات جمركية وحوافز ضريبية.