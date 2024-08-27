الشيخ للمنسوجات تستثمر 75 مليون جنيه لإنشاء مصنع للغزول بـ((العاشر)) - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) سلام: 20 مليون دولار صادرات الشركة خلال العام الماضي
ضخت شركة“الشيخ” لتصنيع المناشف وملابس الإحرام 75 مليون جنيه لإنشاء مصنع جديد للمنسوجات فى العاشر من رمضان، ومن المرتقب افتتاحه خلال الربع الأول من العام المقبل.
قال حاتم سلام، مدير عام الشركة، إن المصنع الجديد مقام على مساحة ألف متر مربع ومتوافق مع جميع المعايير والاشتراطات البيئية التى تتطلبها الأسواق الخارجية، وتحديدًا الأوروبية.
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أضاف“سلام” لـ”البورصة” أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 10 أطنان يوميًا من الغزول، مقسمة على خطى إنتاج.
كشف أن المصنع الجديد فى مرحلة التشغيل التجريبى حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء من التعديلات الفنية النهائية لخطوط الإنتاج خلال 4 أشهر، لتبدأ مرحلة الإنتاج التجارى فى يناير المقبل.
أوضح أن الطاقات الإنتاجية من غزول المصنع الجديد ستُورّد لمصنعى الشركة فى مدينة المحلة الكبرى، لتصنيع منتجات نهائية من مناشف وملابس إحرام.
أشار إلى أن الشركة تصدر كامل إنتاجها للخارج، حيث تستحوذ ألمانيا وبعض دول أوروبا على نحو 80% من الإنتاج، تليها السعودية والمغرب والجزائر ودبي، بالإضافة إلى السوق البلجيكى الذى دخلته لأول مرة خلال العام. مصنعنا أحد أكبر المصانع المصدرة لملابس الإحرام إلى السعودية
كشف أن الشركة حققت صادرات بقيمة 20 مليون دولار خلال العام الماضي، بنسبة نمو 100% عن العام السابق، وتستهدف نموًا سنويًا فى صادراتها بنسبة 15%، حيث تُعد أول مصنع مصدر لملابس الإحرام فى مصر.
وارتفعت صادرات الغزل والنسيج خلال العام الماضى إلى 1.119 مليار دولار مقارنة بنحو 1.075 مليار دولار فى 2022، وفقًا للهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات.
لفت إلى أن انخفاض قيمة الجنيه عزز من تنافسية“الشيخ للمنسوجات” فى الأسواق الخارجية، وساعد على فتح أسواق جديدة، مما أدى إلى مضاعفة صادراتها خلال العام الماضي.
ذكر أن الشركة تحصل على جزء من الغزول من السوق المحلي، وتستورد الجزء الآخر من الهند وباكستان واليونان وأوزبكستان، لكن الهند تُعد المورد الأساسى بسبب اشتراطات بعض الدول باستخدام غزول عضوية.
تابع أن تركيز الشركات على التصدير لجلب السيولة الدولارية يجنبها أزمات الدولار، مما يساعدها فى الحفاظ على دورتها التشغيلية أثناء الأزمات الخارجية وتطور الأوضاع فى الشرق الأوسط.
لفت إلى أن الشركة حاصلة على جميع الشهادات الدولية المتعلقة بإعادة تدوير المخلفات ومعالجة مياه الصرف بطريقة آمنة، التى تتوافق مع المعايير البيئية، وفق اشتراطات الأسواق الخارجية، وبالأخص دول الاتحاد الأوروبى التى تشترط تقليل الانبعاثات الكربونية. كما تقوم الشركة بتوريد منتجاتها لكبار العملاء فى ألمانيا، الذين يرسلون فرق تفتيش بشكل مفاجئ للتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية. رصدنا 50 مليون جنيه لإنشاء مصنع جديد بمنطقة بورسعيد الحرة
كشف أن الشركة تنشئ مصنعًا فى المنطقة الحرة فى بورسعيد باستثمارات أولية قدرها 50 مليون جنيه، وحصلت على جميع الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية. ولكن هناك بعض العوامل والتحديات التى تؤخر تحديد موعد الانتهاء والتشغيل.
أوضح أن من أبرز هذه التحديات نقص الأيدى العاملة المدربة بسبب اعتماد بورسعيد على التجارة خلال العقود الماضية، وأن المناطق الحرة لها ظروف خاصة فى التعامل مع الجمارك عند استيراد قطع غيار من الخارج، حيث تحتاج إلى موافقات وإجراءات تفتيش خاصة لضمان عدم دخولها إلى السوق المحلي.
ومع ذلك، يرى أن اختيار إنشاء مصنع فى منطقة حرة يُعد استثمارًا ناجحًا ومربحًا للغاية بسبب المزايا التى تمنحها الدولة للمستثمرين من إعفاءات جمركية وحوافز ضريبية.
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