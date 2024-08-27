المالية تدرس زيادة الشريحة الصفرية من الضرائب إلى 45 ألف جنيه سنويًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس وزارة المالية رفع الشريحة الصفرية من ضرائب للأفراد إلى 45 ألف جنيه سنويًا بدلا من 40 ألف جنيه حاليًا، بحسب مصادر حكومية.

وقالت المصادر لـ”البورصة” إن التكلفة المتوقعة التى ستتحملها الخزانة نتيجة زيادة الشريحة الصفرية تتراوح ما بين 3.5 مليار جنيه و5 مليارات جنيه.

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ورفعت الحكومة بطلب من رئيس الجمهورية حد الإعفاء الضريبى للأفراد بدءًا من أبريل الماضى بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه سنويًا.

ويتضمن حد الإعفاء الضريبى إعفاء شخصيا للدخل البالغ 20 ألف جنيه وشريحة صفرية على الدخل البالغ 40 ألف جنيه سنويًا، وهى الشريحة التى تدرس الحكومة زيادتها حاليا.

وأوضحت المصادر أن هدف الرفع الحد من الآثار التضخمية المرتبطة بالتحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية، وتخفيف الأعباء الضريبية عن محدودى ومتوسطى الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص.

ولفتت إلى أن إعادة هندسة شرائح الدخل تسهم بشكل كبير فى تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف الطبقات.

يأتى ذلك بالتزامن مع توجه وزارة المالية إلى القيام بعدة إجراءات تستهدف الاستمرار فى زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافةً إلى مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم.

وأوضحت المصادر أنه ليس مطروحا حالياً رفع نسبة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة حيث تهدف“المالية” إلى مزيد من الاستقرار فى سعر الضريبة تماشياً مع وثيقة السياسات الضريبية.

وعلى جانب آخر تعمل“المالية” على إعداد حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية الهدف منها حوكمة وتحسين الخدمات، والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب والتى سوف يتم الإعلان عنها الشهر المقبل بحسب مجلس الوزراء.

وأوضحت مصادر حكومية أن الوزارة ستستعرض رؤيتها لوثيقة السياسات الضريبية والتى تًحدد الاستراتيجية الضريبية خلال المدى المتوسط، بالإضافة إلى الإعلان عن ما تحقق فى ملف إنهاء المنازعات مع الممولين خلال الفترة الماضية.

وتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير 2025، حيث تم إنهاء أكثر من 17 ألف منازعة بضريبة متفق عليها تتجاوز 15 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس 2023 حتى نهاية مايو 2024.