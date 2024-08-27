النفط يتراجع عند التسوية لأول مرة في 4 جلسات.. وبرنت دون 80 دولارًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عمّقت أسعار عقود النفط من خسائرها خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، لتتراجع لأول مرة خلال 4 جلسات، مع تقييم بيانات أظهرت انكماش أكبر اقتصادات منطقة اليورو خلال الربع الثاني، وضعف نشاط التصنيع في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، هبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 2.3% بما يعادل 1.88 دولار عند 79.55 دولار للبرميل.

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فيما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.45% أو 1.89 دولار، ليسجل 75.53 دولار للبرميل.

وخفض محللو بنك“جولدمان ساكس” متوسط ​​توقعاتهم لخام برنت إلى 77 دولارًا للبرميل من 82 دولارًا في عام 2025، وحذروا أن الخام قد يسجل 60 دولارًا حال ثبات الطلب على النفط من الصين.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.1% على أساس فصلي خلال الربع الثاني، وانكماش نشاط التصنيع في منطقة الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند للشهر العاشر على التوالي.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 2.7 مليون برميل.

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