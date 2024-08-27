النفط يتراجع عند التسوية لأول مرة في 4 جلسات.. وبرنت دون 80 دولارًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عمّقت أسعار عقود النفط من خسائرها خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، لتتراجع لأول مرة خلال 4 جلسات، مع تقييم بيانات أظهرت انكماش أكبر اقتصادات منطقة اليورو خلال الربع الثاني، وضعف نشاط التصنيع في الولايات المتحدة.
وعند التسوية، هبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 2.3% بما يعادل 1.88 دولار عند 79.55 دولار للبرميل.
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فيما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.45% أو 1.89 دولار، ليسجل 75.53 دولار للبرميل.
وخفض محللو بنك“جولدمان ساكس” متوسط توقعاتهم لخام برنت إلى 77 دولارًا للبرميل من 82 دولارًا في عام 2025، وحذروا أن الخام قد يسجل 60 دولارًا حال ثبات الطلب على النفط من الصين.
وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.1% على أساس فصلي خلال الربع الثاني، وانكماش نشاط التصنيع في منطقة الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند للشهر العاشر على التوالي.
وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 2.7 مليون برميل.
المصدر:
MENAFN27082024000202011048ID1108608580
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