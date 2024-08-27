انخفاض أسعار الذهب عند التسوية مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع عوائد السندات العشرية الأمريكية، حيث تترقب الأسواق بيانات التضخم نهاية الأسبوع، للمساعدة في بناء التوقعات بشأن حجم خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وعند تسوية التعاملات، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.1% أو 2.3 دولار عند 2552.90 دولار للأوقية، ليتراجع المعدن الأصفر لأول مرة في 3 جلسات.

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فيما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.3% عند 100.55 نقطة.

يأتي هذا بعدما أظهر مسح مجلس المؤتمرات، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في أغسطس إلى 103.3 نقطة، من قراءة شهر يوليو المعدلة بالرفع عند 101.9 نقطة، ليتجاوز توقعات السوق التي رجحت تسجيله 100.9 نقطة، مع تراجع التوقعات بشأن التضخم.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا، والمقرر صدورها الجمعة، حيث يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ظل انقسام توقعات الأسواق بشأن التيسير النقدي المتوقع في سبتمبر.

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