انخفاض أسعار الذهب عند التسوية مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع عوائد السندات العشرية الأمريكية، حيث تترقب الأسواق بيانات التضخم نهاية الأسبوع، للمساعدة في بناء التوقعات بشأن حجم خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وعند تسوية التعاملات، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.1% أو 2.3 دولار عند 2552.90 دولار للأوقية، ليتراجع المعدن الأصفر لأول مرة في 3 جلسات.
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فيما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.3% عند 100.55 نقطة.
يأتي هذا بعدما أظهر مسح مجلس المؤتمرات، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في أغسطس إلى 103.3 نقطة، من قراءة شهر يوليو المعدلة بالرفع عند 101.9 نقطة، ليتجاوز توقعات السوق التي رجحت تسجيله 100.9 نقطة، مع تراجع التوقعات بشأن التضخم.
وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا، والمقرر صدورها الجمعة، حيث يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ظل انقسام توقعات الأسواق بشأن التيسير النقدي المتوقع في سبتمبر.
المصدر:
MENAFN27082024000202011048ID1108608579
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