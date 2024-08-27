إيتيدا تتعاون مع Caritech فى مجال هندسة البرمجيات

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقّعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا
المعلومات“إيتيدا”، مذكرة تفاهم مع شركة CARITech، المتخصصة فى تقديم حلول تكنولوجية رقمية للقطاع المصرفى، لتعزيز التعاون المشترك وتمكين الشركة من الاستفادة من خدمات التدريب والاعتماد والاستشارات والتقييم عالية الجودة التى يقدمها مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بالهيئة.
وأكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا”، التزام الهيئة بدعم شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية وتعزيز تنافسيتها عالميًا من خلال عقد شراكات استراتيجية تهدف إلى دفع الابتكار فى صناعة البرمجيات، مع التركيز على تنمية المهارات ورفع كفاءة الكوادر الرقمية واعتمادها دوليًا.
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وأوضح أن الهيئة تسعى، من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تبرمها مع الشركات، إلى تقديم خدمات شاملة للتدريب والاستشارات والاعتماد الدولى، مما يعزز قدرات شركات تكنولوجيا المعلومات وضمان جودة خدماتها المقدمة للعملاء.
وقال الدكتور إسماعيل على، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة CARITech، إن هذه الشراكة تمكن موظفيهم من الاستفادة من خدمات التدريب والشهادات والاستشارات التى تقدمها“إيتيدا”.
وأضاف أن الشركة تقوم بتقديم عدة خدمات مثل تغيير الأنظمة الأساسية وتطويرها وكذلك الدعم الفنى 24 ساعة يومياً لمجموعة من البنوك خاصةً فى منطقة الأميركتين، وتخطط CARITech لتقديم خدماتها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى المستقبل القريب.
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