إيتيدا تتعاون مع Caritech فى مجال هندسة البرمجيات

MENAFN - Al-Borsa News) وقّعت هيئة تنمية صناعة المعلومات“إيتيدا”، مذكرة تفاهم مع شركة CARITech، المتخصصة فى تقديم حلول تكنولوجية رقمية للقطاع المصرفى، لتعزيز التعاون المشترك وتمكين الشركة من الاستفادة من خدمات التدريب والاعتماد والاستشارات والتقييم عالية الجودة التى يقدمها مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بالهيئة.

وأكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا”، التزام الهيئة بدعم شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية وتعزيز تنافسيتها عالميًا من خلال عقد شراكات استراتيجية تهدف إلى دفع الابتكار فى صناعة البرمجيات، مع التركيز على تنمية المهارات ورفع كفاءة الكوادر الرقمية واعتمادها دوليًا.

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وأوضح أن الهيئة تسعى، من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تبرمها مع الشركات، إلى تقديم خدمات شاملة للتدريب والاستشارات والاعتماد الدولى، مما يعزز قدرات شركات تكنولوجيا المعلومات وضمان جودة خدماتها المقدمة للعملاء.

وقال الدكتور إسماعيل على، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة CARITech، إن هذه الشراكة تمكن موظفيهم من الاستفادة من خدمات التدريب والشهادات والاستشارات التى تقدمها“إيتيدا”.

وأضاف أن الشركة تقوم بتقديم عدة خدمات مثل تغيير الأنظمة الأساسية وتطويرها وكذلك الدعم الفنى 24 ساعة يومياً لمجموعة من البنوك خاصةً فى منطقة الأميركتين، وتخطط CARITech لتقديم خدماتها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى المستقبل القريب.