تغير لون الأسنان.. أسباب وحلول

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال مركز "الصحة" بألمانيا إن تغير لون الأسنان له أسباب عدة، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي.

وأوضح المركز أن الأسباب الخارجية تتمثل في الأطعمة والمشروبات التي تصبغ الأسنان، مثل القهوة والشاي والتوت والكركم والشمندر الأحمر، بالإضافة إلى التدخين.





** أسباب داخلية

أما الأسباب الداخلية فتكمن في حشوات الأسنان مثل الحشوات الملغمية والمضادات الحيوية واستخدام المكملات الغذائية، التي تحتوي على الفلورايد (تسمم الأسنان بالفلور) وتسوس الأسنان.

وقد ينذر تغير لون الأسنان بمشكلة خطيرة مثل أمراض الكبد، وذلك بسبب زيادة كميات "البيليروبين" (صبغة صفراء) في الدم.





** تبييض احترافي

وأشار المركز إلى أن التبييض الاحترافي لدى طبيب الأسنان يعد أكثر الطرق فعالية لتبييض الأسنان، حيث يتم تطبيق عامل تبييض عالي التركيز على الأسنان، وبالتالي تتم إزالة البقع العميقة والعنيدة بشكل فعال.

وعادة ما تظهر نتائج التبييض على الفور، ويمكن أن تستمر لعدة أشهر إلى سنوات، اعتمادا على العناية بالأسنان بعد تبييضها.

ولتجنب تغير الأسنان قدر الإمكان ينبغي العناية الجيدة بالأسنان، بالمواظبة على تنظيفها بواسطة معجون الأسنان والفرشاة بمعدل لا يقل عن مرتين في اليوم.

ولتحقيق نتائج تنظيف جيدة بشكل خاص يُوصى باستخدام فرشاة الأسنان العاملة بالموجات فوق الصوتية، حيث إنها تُزيل طبقات أعمق من البلاك، كما يمكنها أيضا الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها باستخدام الموجات فوق الصوتية المتولدة.

وينبغي أيضا تنظيف الفراغات الموجودة بين الأسنان بواسطة خيط التنظيف بمعدل مرة واحدة يوميا.

ومن المهم أيضا تنظيف اللسان بانتظام باستخدام كاشط اللسان، الذي يساعد في إزالة الترسبات البكتيرية التي يمكن أن تتراكم على اللسان.