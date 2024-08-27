عجلة طائرة تقتل عاملين في مطار أمريكي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ذكرت تقارير إعلامية، الثلاثاء، أنّ عاملين اثنين قتلا وأصيب ثالث بعد انفجار إطار عجلات طائرة في أثناء إزالته في منشأة عمليات شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية للطيران في مطار "هارتسفيلد جاكسون أتلانتا" الدولي، اليوم الثلاثاء.
ووفق وكالة أنباء "رويترز"، قالت قناة "دبليو.إس.بي-تي.في" في أتلانتا نقلا عن مصادر إن موظفًا في دلتا ومتعاقدًا قتلا عندما انفجر إطار طائرة في أثناء إزالته. وأصيب موظف آخر في الواقعة.
وأوضحت المحطة نقلا عن معلومات الرحلة أن الطائرة وصلت إلى أتلانتا من لاس فيغاس يوم الأحد.
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