عجلة طائرة تقتل عاملين في مطار أمريكي

MENAFN - Khaberni) خبرني - ذكرت تقارير إعلامية، الثلاثاء، أنّ عاملين اثنين قتلا وأصيب ثالث بعد انفجار إطار عجلات طائرة في أثناء إزالته في منشأة عمليات شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية للطيران في مطار "هارتسفيلد جاكسون أتلانتا" الدولي، اليوم الثلاثاء.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، قالت قناة "دبليو.إس.بي-تي.في" في أتلانتا نقلا عن مصادر إن موظفًا في دلتا ومتعاقدًا قتلا عندما انفجر إطار طائرة في أثناء إزالته. وأصيب موظف آخر في الواقعة.

وأوضحت المحطة نقلا عن معلومات الرحلة أن الطائرة وصلت إلى أتلانتا من لاس فيغاس يوم الأحد.