Wednesday, 28 August 2024 11:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عجلة طائرة تقتل عاملين في مطار أمريكي

8/27/2024 9:15:50 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ذكرت تقارير إعلامية، الثلاثاء، أنّ عاملين اثنين قتلا وأصيب ثالث بعد انفجار إطار عجلات طائرة في أثناء إزالته في منشأة عمليات شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية للطيران في مطار "هارتسفيلد جاكسون أتلانتا" الدولي، اليوم الثلاثاء.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، قالت قناة "دبليو.إس.بي-تي.في" في أتلانتا نقلا عن مصادر إن موظفًا في دلتا ومتعاقدًا قتلا عندما انفجر إطار طائرة في أثناء إزالته. وأصيب موظف آخر في الواقعة.

وأوضحت المحطة نقلا عن معلومات الرحلة أن الطائرة وصلت إلى أتلانتا من لاس فيغاس يوم الأحد.

MENAFN27082024000151011027ID1108608421

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث