تورم الساقين في الصيف.. أسبابه وعلاجه

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعتبر حرارة الصيف تحديًا للجميع، ذلك أن درجات الحرارة القصوى يمكن أن تسبّب ضربة شمس، والشعور بالإنهاك ومشاكل صحية أخرى، وتؤثر أيضًا على جودة النوم والإنتاجية والحالة المزاجية، مما يزيد من التعب والعصبية. وبعض الأشخاص المصابين بمشاكل في الدورة الدموية قد يعانون أكثر من غيرهم في فصل الصيف حيث يكونون عرضة لتورّم الساقين.

وفي هذا التقرير الذي نشرته صحيفة "لاراثون" الإسبانية، قال الكاتب هكتور هيريرا إنه عندما ترتفع درجة حرارة الطقس إلى مستويات قصوى يقوم الجسم البشري بتنظيم درجة حرارته الداخلية من خلال آليتين رئيسيتين.

هاتان الآليتان هما التعرق الذي يسمح بتبديد الحرارة من الجسم عبر تبخر العرق من الجلد، وتوسّع الأوعية الدموية الطرفية القريبة من سطح الجلد مما يتيح تدفق المزيد من الدم من خلالها، ويزيد هذا من انتقال الحرارة من داخل الجسم إلى الخارج، مما يساعد في تبريد الجسم.

لكن توسع الأوعية الدمويّة له مساوئه من بينها إمكانية انخفاض معدل تدفق الدم بمرور الوقت. وهذا الانخفاض في معدل تدفق الدم يمكن أن يصعّب عودة الدم إلى القلب من الأطراف. نتيجة لذلك، يمكن أن تتجمع السوائل في الأطراف السفلية مما يؤدي إلى تورم اليدين والقدمين. وتُعرف هذه الحالة طبيا باسم الوَذَمَة الطرفية.





-- عوامل الخطر

بالنسبة لأولئك الذين يعانون مسبقًا من حالات طبية معينة مثل الدوالي وداء السكري أو الوذَمَة الليمفاوية، قد تتفاقم حالتهم. ويمكن أن تزيد هذه الأمراض من تأثيرات الوَذَمَة الطرفية، مما يزيد من الإزعاج والمضاعفات المرتبطة بها، لذلك من الضروري أن يتخذ الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية احتياطات إضافية خلال موجات الحرارة لتقليل مخاطر المضاعفات.

وأشار الكاتب إلى فئة أخرى قد تكون أكثر عرضة إحصائيا لمشكلة تورّم الأطراف وهي النساء، خاصة خلال فترات التغيرات الهرمونية. كما أن الوقوف أو الجلوس لساعات طويلة يمكن أن يزيد من تكرار هذه المشاكل.

إلى جانب زيادة الوزن والاستهلاك المفرط للملح في النظام الغذائي وارتداء أحذية وجوارب ضيقة واستخدام بعض الأدوية. كل هذه العوامل يمكن أن تؤثر سلبًا على الدورة الدموية وتعزز ظهور الوَذَمَة الطرفية.





-- كيف نمنع التورم؟

من الطبيعي تورّم الكاحلين بعد المشي لمسافة طويلة، مثل المشي لـ20 كيلومترا تحت أشعة شمس أغسطس/آب الحارقة، خاصة في الحالات المذكورة أعلاه. مع ذلك، إذا تورم الكاحلان بشكل متكرر ودون سبب واضح، من الضروري طلب استشارة طبيب لتحديد سبب المشكلة والخطوات المناسبة لحلها.

وأشار الكاتب إلى بعض الإجراءات التي يمكننا اتخاذها وبعض العادات التي يمكننا دمجها في روتيننا اليومي والتي من شأنها أن تساعد في التخفيف من تورّم القدمين بشكل فعال.

وفي هذا الصدد، يوصى بانتعال أحذية مريحة وواسعة في المنزل لتحسين الدورة الدموية. كما ينصح أخصائيو العظام والأمراض الطرفية باستخدام أحذية بكعب بين 2 و3 سنتيمترات كحد أقصى، حيث يوفر هذا النوع من الأحذية دعمًا مناسبًا دون ممارسة ضغط مفرط على القدمين.

ومن المفيد أيضا تدليك القدمين والكاحلين، حيث يحفز هذا التدليك الدورة الدموية ويساعد على منع تجمع الدم. ومن الأفضل رفع الأرجل فوق مستوى القلب لمدة 15 إلى 20 دقيقة يوميًا، مع تدليك من الكاحل إلى الساق. ويمكن لهذا التمرين البسيط أن يقلل من تجمع السوائل في الأطراف السفلية.

كما يعتبر نقع القدمين في الماء البارد تقنية بسيطة وفعالة لتخفيف التورم في الأرجل والكاحلين. وعندما تُوضع القدمان في الماء البارد، تتقلص الأوعية الدموية السطحية، وهي عملية تُعرف باسم تضيّق الأوعية التي من شأنها أن تقلل تدفق الدم نحو سطح الجلد، مما يمكن أن يقلل من تراكم السوائل في الأنسجة المحيطة وبالتالي تقليل التورم.

أخيرًا، من المهم الحفاظ على نظام غذائي متوازن وترطيب مناسب. ويجب تجنب الأطعمة والمشروبات التي تشجع على احتباس السوائل، مثل القهوة والملح، لأنها يمكن أن تفاقم التورم.

ويعتبر شرب الكثير من الماء أيضًا مفيدًا للتخلص من فائض الملح والسموم من الجسم، مما يسهم في تقليل احتباس السوائل وبالتالي التورم.