(المؤتمر الهندسي) يوصي بإنشاء هيئة لإعادة إعمار غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أوصى المؤتمر الهندسي الاستشاري الثالث بإيجاد آليةٍ خاصة لترخيص المشاريع الكبرى؛ بهدف تشجيع الاستثمار وتقليل الفترات الزمنية والارتقاء بمستوى التراخيص، والاستفادة من تجارب بعض الدول العربية في هذا المجال.

وكان المؤتمر الذي نظمته هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين تحت عنوان «صناعة المستقبل لقطاع الاستشارات الهندسية»، عقد تحت رعاية رئيس الوزراء وافتتحه الاشغال العامة، بحسب الرأي.

وقال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية عبدالله غوشة أنّ المؤتمر خرج بجملةٍ من التوصيات في مختلف المحاور التي تمت مناقشتها، وسيتم رفعها الى وزارة الاشغال العامة والاسكان والجهات المعنية. وأضاف ان المؤتمر أوصى بإعادة النظر بالخرائط الزلزالية؛ التي تم وضعها العام الماضي بناءً على ملاحظات المكاتب الهندسية، والتي تمت مناقشتها وطرحها خلال ورشة العمل التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر.

وأوضح غوشة أنّ المشكلة الأساسية في كودة الزلازل الجديدة تكمنُ في الخرائط الزلزالية بناءً على رأي الخبراء، الامر الذي يستدعي العمل على انجاز خرائط اخرى تنسجم مع متطلبات الكود بمشاركة جميع الجهات المختصة، من خلال فريق من المهندسين المتخصصين والخبراء في علم الزلازل وفي الهندسة الانشائية ومن أصحاب الخبرات العملية.

وأشار إلى أنّ المؤتمر ناقش إعادة اعمار غزة، حيث أوصى بإنشاء هيئةٍ هندسيةٍ فنيةٍ مُتخصصة بالتعافي وإعادة البناء؛ وذلك لإسناد ودعم مهندسي قطاع غزة، كما أوصى باستخدام نماذج مُوحّدة لتقييم الأضرار والخسائر في المباني ومنشاَت البنى التحتية في جميع محافظات قطاع غزة، وبما يتوافقُ مع المنهجيات والمرجعيات المستخدمة في المؤسسات الدولية والأممية.

من جانبها قالت رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر م.حنان عواد؛ أنّ المؤتمر خرج بجُملةٍ من التوصيات حول التحول الرقمي والشراكة بين القطاعين، كان من بينها دراسة تجارب دول شقيقة في هذا مجال التحوّل الرقمي؛ بهدف تعزيز المنظومة مع التركيز على التدقيق الفني، وتحصيل الموافقات والرُخص للمشاريع الهندسية.

كما أوصى بوضع آلية تعاون مُستمر مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية؛ لتعزيز برامج التحول الرقمي في القطاع، وبالذات تلك المختصة بإجراءات تدقيق المخططات والحصول على الموافقات والتراخيص، وكذلك فيما يتعلق برخص البرمجيات والتطبيقات الهندسية المختلفة. وأوصى بإجراء مراجعة دورية لكودات البناء وتطويرها؛ استناداً للتغذية الراجعة والتطورات الفنية والعلمية.

وعلى صعيد منظومة التراخيص، أوصى المؤتمر بتحوّل البلديات الى الترخيص الالكتروني على غرار أمانة عمّان الكبرى.

ويذكر أن المؤتمر عقد بمشاركة خبراء وباحثين من 12 دولة عربية وأجنبية، وقدمت خلاله 36 ورقه عمل خمسة منها من قطاع غزة عبر الاتصال المرئي.