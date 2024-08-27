(المؤتمر الهندسي) يوصي بإنشاء هيئة لإعادة إعمار غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أوصى المؤتمر الهندسي الاستشاري الثالث بإيجاد آليةٍ خاصة لترخيص المشاريع الكبرى؛ بهدف تشجيع الاستثمار وتقليل الفترات الزمنية والارتقاء بمستوى التراخيص، والاستفادة من تجارب بعض الدول العربية في هذا المجال.
وكان المؤتمر الذي نظمته هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين تحت عنوان «صناعة المستقبل لقطاع الاستشارات الهندسية»، عقد تحت رعاية رئيس الوزراء وافتتحه وزير الاشغال العامة، بحسب الرأي.
وقال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية عبدالله غوشة أنّ المؤتمر خرج بجملةٍ من التوصيات في مختلف المحاور التي تمت مناقشتها، وسيتم رفعها الى وزارة الاشغال العامة والاسكان والجهات المعنية. وأضاف ان المؤتمر أوصى بإعادة النظر بالخرائط الزلزالية؛ التي تم وضعها العام الماضي بناءً على ملاحظات المكاتب الهندسية، والتي تمت مناقشتها وطرحها خلال ورشة العمل التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر.
وأوضح غوشة أنّ المشكلة الأساسية في كودة الزلازل الجديدة تكمنُ في الخرائط الزلزالية بناءً على رأي الخبراء، الامر الذي يستدعي العمل على انجاز خرائط اخرى تنسجم مع متطلبات الكود بمشاركة جميع الجهات المختصة، من خلال فريق من المهندسين المتخصصين والخبراء في علم الزلازل وفي الهندسة الانشائية ومن أصحاب الخبرات العملية.
وأشار إلى أنّ المؤتمر ناقش إعادة اعمار غزة، حيث أوصى بإنشاء هيئةٍ هندسيةٍ فنيةٍ مُتخصصة بالتعافي وإعادة البناء؛ وذلك لإسناد ودعم مهندسي قطاع غزة، كما أوصى باستخدام نماذج مُوحّدة لتقييم الأضرار والخسائر في المباني ومنشاَت البنى التحتية في جميع محافظات قطاع غزة، وبما يتوافقُ مع المنهجيات والمرجعيات المستخدمة في المؤسسات الدولية والأممية.
من جانبها قالت رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر م.حنان عواد؛ أنّ المؤتمر خرج بجُملةٍ من التوصيات حول التحول الرقمي والشراكة بين القطاعين، كان من بينها دراسة تجارب دول شقيقة في هذا مجال التحوّل الرقمي؛ بهدف تعزيز المنظومة مع التركيز على التدقيق الفني، وتحصيل الموافقات والرُخص للمشاريع الهندسية.
كما أوصى بوضع آلية تعاون مُستمر مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية؛ لتعزيز برامج التحول الرقمي في القطاع، وبالذات تلك المختصة بإجراءات تدقيق المخططات والحصول على الموافقات والتراخيص، وكذلك فيما يتعلق برخص البرمجيات والتطبيقات الهندسية المختلفة. وأوصى بإجراء مراجعة دورية لكودات البناء وتطويرها؛ استناداً للتغذية الراجعة والتطورات الفنية والعلمية.
وعلى صعيد منظومة التراخيص، أوصى المؤتمر بتحوّل البلديات الى الترخيص الالكتروني على غرار أمانة عمّان الكبرى.
ويذكر أن المؤتمر عقد بمشاركة خبراء وباحثين من 12 دولة عربية وأجنبية، وقدمت خلاله 36 ورقه عمل خمسة منها من قطاع غزة عبر الاتصال المرئي.
MENAFN27082024000151011027ID1108608351
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.