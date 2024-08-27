البنوك تقيد الإقراض لأصحاب السفن المتجاهلين لسلامة البحارة

تتجه البنوك الكبرى نحو تقييد عمليات الإقراض لأصحاب السفن الذين يعرضون سلامة طواقمهم للخطر، وذلك في ظل الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر وغيرها من الكوارث التي تسلط الضوء على حجم المعاناة الكبير للبحارة.

ويعتزم المسؤولون التنفيذيون في 8 بنوك، من بينها ((آي إن جي)) و((سيتي جروب))، عقد اجتماع في أكتوبر القادم، لبحث سبل ضمان التزام عملائهم بمعايير السلامة، إضافة إلى تقليص الإقراض لأولئك الذين لا يلتزمون بهذه المعايير.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب اتفاق سابق بين البنوك، التي تقدم قروضاً للاستثمارات الكبيرة مثل بناء السفن، للإبلاغ عن التأثير البيئي لأصحاب السفن في محافظهم الاستثمارية، لكن هذه المبادرة حققت نتائج متفاوتة منذ عام 2019.

ويسلّط هذا التطور الضوء على المخاوف المتزايدة حيال ظروف عمل 1.9 مليون بحار على مستوى العالم، الذين يحافظون على تدفق حركة التجارة، لكنهم يقضون الكثير من وقتهم في المياه الدولية، بعيداً عن إشراف السلطات على البر.

وخلال العام الجاري، استمر بعض أصحاب السفن في الإبحار عبر البحر الأحمر على الرغم من الهجمات الصاروخية للحوثيين في اليمن. وتأتي المخاوف الأمنية المتزايدة بعد فترة ليست بطويلة من العزلة التي عاشها آلاف البحارة في البحار مع الحد الأدنى من الإمدادات، عندما أغلقت الدول حدودها خلال جائحة كوفيد 19.

وقال ستيفن فيوستر، رئيس تمويل الشحن في ((آي إن جي)) والذي سيرأس الاجتماعات بين البنوك التي تضم أيضاً ((إيه بي إن أمرو))، و((يو بي إس))، و((دي إن بي))، و((نورديا))، وبنك ((إس إم بي سي))، و((إس إي بي)): ((هل يمكنك تخيل الإبحار في البحر الأحمر، دون أن تعرف ما إذا كنت ستصاب بصاروخ أم لا؟)).

وأضاف: ((يتكون أفراد الطواقم من خلفيات منخفضة الدخل عادة، وهم لا يتمتعون برفاهية القول: لن أذهب.. فلديهم عائلات يجب أن يدعموها)).وعلى الرغم من أن بعض أصحاب السفن ملتزمون بالذهاب إلى حيث يطلب منهم العملاء، بموجب بنود العقود، فيوستر إن بنك ((آي إن جي)) سيكون قلقاً بشأن أي شركة تختار الإبحار عبر المنطقة الخطرة بالقرب من اليمن، مضيفاً: ((لا أحد يريد تمويل شركة يتعرض فيها أفراد الطاقم للإصابة بشكل متكرر)).

ويمكن للبنوك مطالبة أصحاب السفن بالموافقة على مشاركة مجموعة من المعلومات قبل الحصول على القروض، بما في ذلك عدد أيام العمل التي يفقدها الموظفون بسبب الإصابات ومقدار الدعم المقدم للأسر. وقال فيوستر إن المقرضين يمكنهم أيضاً أن يطلبوا من أصحاب السفن تقديم دعم الصحة النفسية، وتوفير خدمة الإنترنت على متن السفينة، مع ((قطع التمويل)) عن أصحاب السفن الذين لا يلتزمون بمعاييرهم أو تقديم أسعار فائدة أفضل لأولئك الذين يلتزمون بها.

كما سيبحثون في كيفية تتبع أداء أصحاب السفن في التأثير على التنوع البيولوجي، وإعادة تدوير السفن بطريقة آمنة، وجهود المساواة بين الجنسين، خاصة أنه بالكاد تبلغ نسبة البحارة من الإناث 1%. وقد سلطت اتهامات الاعتداء الجنسي التي تم نشرها على نطاق واسع على متن سفينة مملوكة لشركة ((إيه بي مولر ميرسك)) الضوء مؤخراً على مدى ضعف النساء العاملات في القطاع.

وستقرر البنوك الثمانية أياً من هذه الأفكار يجب متابعتها قبل تقديم مقترحات لبقية المقرضين الـ35 الذين وقعوا سابقاً على مبادئ بوسيدون في عام 2019 لتتبع والكشف عن توافق محافظ الشحن الخاصة بهم مع الأهداف المناخ.

وقد شكك البعض في تأثير هذه المبادرة، التي دعمتها بشكل أساسي البنوك الغربية، على صناعة دولية غير منظمة إلى حد كبير. وأفاد نحو ثلث المقرضين في عام 2023 أن محافظهم الاستثمارية كانت متوافقة مع الهدف الأصلي المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 50% بحلول عام 2050.

وقال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات الوساطة البحرية الرائدة إن مبادئ بوسيدون كانت ((مبادرة جيدة)) للبنوك، لكن أصحاب السفن الأصغر حجماً، المملوكة للقطاع الخاص، استمروا في تهديد سلامة الموظفين وتشغيل سفن ملوثة للغاية، مع استمرار الوصول إلى التمويل ((وجني الكثير من المال)).ورحب بادي كروملين، رئيس الاتحاد الدولي للنقل، بهذه الخطوة التي اتخذتها البنوك، قائلاً: ((هناك أصحاب سفن لا يكترثون بضرورة محاسبتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان. ويواصلون جني الأرباح)).

وأضاف: ((يجب وضع هؤلاء أصحاب السفن في وضع اقتصادي صعب للغاية))، لكنه حذر من أن العديد منهم لا يزالون يتجنبون الرقابة عن طريق تسجيل السفن في دول ذات قوانين تنظيمية ضعيفة بعيدة عن مقرهم الرئيسي، مضيفاً أن التغيير الحقيقي يجب أن يأتي من التشريعات.من اللازم إذن أن تكون حقوق العمال ((التزاماً على الجميع، مع فرض عقوبات صارمة لعدم الامتثال وعدم ترك مجال للشركات السيئة للتهرب)).