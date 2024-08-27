الأسواق الناشئة العالمية تشهد عودة قوية

بدأت الأسواق الناشئة تستعيد نموها إلى مستويات لم تسجل منذ 15 عاماً وبوتيرة تتجاوز الاقتصادات المتقدمة. الكاتب هو رئيس ((روكفيلر إنترناشونال))، ونشر كتاباً جديداً بعنوان ((ما الخطأ الذي حدث مع الرأسمالية)).

شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين طفرة اقتصادية واسعة النطاق في الاقتصادات الناشئة، اجتذبت مليارات الدولارات إلى أسواقها المالية. وسلط المؤلف فريد زكريا الضوء على هذه اللحظة التاريخية، واصفاً إياها بـ((نهضة البقية)). اليوم، تتكشف قصة مماثلة في العالم الناشئ، لكن هذا التحول الكبير لم يلق الاهتمام الكافي من المراقبين والمستثمرين على حد سواء.

تشهد الأسواق الناشئة عودة قوية. فبعد فترة ضعف حاد استمرت عقداً من الزمن، بدأت هذه الأسواق تستعيد نموها إلى مستويات لم تسجل منذ 15 عاماً، وبوتيرة تتجاوز الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأقوى عالمياً.

وتشير التوقعات إلى زيادة نسبة الاقتصادات الناشئة التي سيتفوق فيها نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على الولايات المتحدة، من 48% خلال السنوات الخمس الماضية إلى 88% في السنوات الخمس المقبلة. هذا المعدل المرتفع يضاهي ذروة النمو التي شهدتها الأسواق الناشئة في العقد الأول من القرن الحالي.

وتختلف هذه الطفرة الناشئة عن سابقتها في عدد من الجوانب المهمة. ففي العقد الأول من الألفية، كان العالم الناشئ مدفوعاً في طفرته بالنهضة السريعة للصين، وزيادة هائلة في أسعار السلع، فضلاً عن السياسات النقدية التيسيرية التي تبنتها المصارف المركزية الغربية.

وافترض كثير من المعلقين مواصلة ((البقية)) ازدهارهم على نطاق واسع بفضل نهضة الصين، بيد أنهم أصيبوا بخيبة أمل شديدة. وفي عام 2012، وبينما كنت مندهشاً من الضجة الزائدة، التي حذرت من ((انهيار البقية)). وبالفعل، كان العقد التالي مزرياً للأسواق الناشئة، ورائعاً للولايات المتحدة.

ومع ذلك، تعيش كثير من الدول الناشئة وضعاً مالياً أكثر قوة من الولايات المتحدة. وباعتبارها قوة عظمى مفرطة التحفيز تعتمد على عجز قياسي لدفع عجلة النمو، فالولايات المتحدة لا تسلك مساراً مُستداماً. وتتمتع الأسواق الناشئة بعجز أقل كثيراً في الموازنة والحساب الجاري، ما يتيح لها مجالاً أكبر للاستثمار وتحفيز النمو في المستقبل. وحتى الدول التي كانت معروفة فيما سبق بالتبذير المالي، بداية من تركيا وحتى الأرجنتين، فقد عادت إلى اتباع نهج اقتصادي تقليدي.

ولم يعد مصير الاقتصادات الناشئة متوقفاً تماماً على أكبرها. فالانتعاش الحالي مدفوع بدول غير الصين، التي تواجه صعوبات ما بين تعداد سكاني آخذ في الانكماش والديون التي تثقل كاهلها. كما أن النزعة القومية التي تبنتها الصين وعلاقتها المضطربة مع الغرب على نحو متزايد أخافت المستثمرين العالميين الذين أخذوا في التخارج من الصين وبناء مصانعهم في بلدان أخرى.

وفي العقد المقبل، من المرجح أن تكون الصادرات قوية خاصة التقنيات الخضراء والمواد الخام اللازمة لبنائها، مثل النحاس والليثيوم، التي توردها الأسواق الناشئة في الأساس. وتعزز طفرة الذكاء الاصطناعي صادرات موردي الرقاقات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، مثل كوريا الجنوبية وتايوان.

وكذلك الإلكترونيات التي تصدرها ماليزيا والفلبين. ويتزايد الاستثمار في كثير من الأسواق الناشئة، والذي يجذبه مجموعة من أوجه القوة، مثل السوق المحلية الكبيرة في الهند، والبيئة الخصبة لمراكز البيانات في ماليزيا، وقرب المكسيك من الولايات المتحدة.

وتميل أرباح الشركات إلى الارتفاع مع انتعاش النمو الاقتصادي. وباستثناء الصين، تنمو الإيرادات بوتيرة سنوية قدرها 19% في الأسواق الناشئة مقابل 10% في الولايات المتحدة. وخلال الربع الثاني من العام الجاري، وللمرة الأولى منذ 2009، فاقت الشركات في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، توقعات الأرباح بهامش كبير مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة. وشهدت هوامش الربح تحسناً في الأسواق الناشئة، لكنها في حالة ركود بالولايات المتحدة على مدى 18 شهراً.

ولم تصدر استجابة بعد من المستثمرين في أسواق الأسهم العالمية، المبهورين بالقيم السوقية الضخمة لشركات التكنولوجيا الأمريكية. وقد نضب النشاط في غالبية أسواق الأسهم بالأسواق الناشئة، إذ تسجل أحجام التداول في العديد من الدول أدنى مستوياتها منذ 20 عاماً.

لكن الهند والمملكة العربية السعودية تأتي بين الأسواق الناشئة القليلة التي تحقق مكاسب تنافسية، وتتمتع بقاعدة مستثمرين محليين قوية وسريعة التوسّع. ومع ذلك، توجد مؤشرات على تحوّل قادم.إن سمعة الولايات المتحدة المتزايدة باعتبارها أكبر منفق غير مسؤول وتعاني عجزاً، وهي الإمبراطورية المالية التي تستفيد من وضعها كصاحبة عملة احتياطي باعتبارها أمراً مُسلّماً به، تهدد بتقويض الدولار. وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت العملة الأمريكية في التراجع، ما أدى تاريخياً إلى تدفقات أكبر لرؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.

وبعد مكوثها طويلاً تحت ظلال الولايات المتحدة، أصبحت الأسواق الناشئة صفقة جذابة بشكل متزايد. ورغم عودتها إلى تسجيل نمو أسرع للأرباح، إلا أنه لا يزال التداول فيها يتم عند تقييمات منخفضة جداً مقارنة بالولايات المتحدة. وطوال 15 عاماً، حققت الولايات المتحدة نمواً متميزاً للأرباح كان مدفوعاً في الأساس بعمالقة التكنولوجيا، لكن هذا أيضاً يتغير. ومن المُتوقع أن ينخفض نمو أرباح ((الرائعين السبعة)) في الولايات المتحدة بأكثر من النصف خلال العام المقبل.

وبطبيعة الحال، لم يكن من المنطقي أبداً تجميع الدول الناشئة معاً في حزمة واحدة. وسيعني نهوض البقية عقداً جيداً للدول الناشئة في المتوسط، لكن ستكون في مقدمتها مجموعة مُختارة من الوجوه البارزة، تستمد كل منها قوتها بطرق مختلفة من الاتجاهات المواتية للتجارة العالمية والدولار والإصلاحات الاقتصادية والقيادات السياسية الجديدة.

وحري بنا هنا أن نتذكّر أن كثيراً من المعلقين، حتى وقت قريب، كانوا يحذرون من أن العالم الناشئ عُرضة للتأثر بمجموعة أزمات، في أعقاب الصدمة الناجمة عن الجائحة. وتظل التوقعات منخفضة للغاية والمخاوف مرتفعة جداً إلى درجة أن أغلب المستثمرين العالميين لا يلاحظون الأسواق الناشئة. ومع ذلك، فتلك هي طبيعة العودة. إنها تنهض من الغموض، وكلما كانت الظلال التي تنهض منها أكثر قتامة، كلما ازدادت الجلبة المُثارة حول عودتها بمجرد إدراكها.