«جلاكسي» توسع نشاطها في دبي بإطلاق «جاردن أسترا» بمدينة حدائق جميرا

تدخل شركة ((جلاكسي للعقارات)) الهندية سوق دبي بإطلاق أحدث مشاريعها السكنية، ((جاردن أسترا)) من جلاكسي في مدينة حدائق جميرا الراقية.وبقيادة ب.م. كوناماد، مؤسس الشركة، حازت ((جلاكسي للعقارات)) على سمعة متميزة في تقديم تجارب فاخرة لا مثيل لها.

حيث تمتلك محفظة تضم 22 مشروعاً مميزاً، بما في ذلك 16 مشروعاً ناجحاً و6 قادمة، مع أكثر من 1,500,000 قدم مربعة من المساحات السكنية الفاخرة و900+ عميل راضٍ.ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع السكني الفاخر بحلول الربع الثالث من عام 2026.

وقال زينكار أحمد، المدير التنفيذي لـ((جلاكسي للعقارات)): ((نحن نؤمن بأن المنزل هو أكثر من مجرد مساحة - إنه تجربة)). وأضاف: ((التزامنا بالجودة الاستثنائية والانتباه للتفاصيل هو جوهر كل ما نقوم به. مع ((جاردن أسترا)) من جلاكسي، نحن نخلق تجربة سكنية تعزز الروابط، وتثير الذكريات، وتصبح جزءاً من قصص عملائنا)).