«جلاكسي» توسع نشاطها في دبي بإطلاق «جاردن أسترا» بمدينة حدائق جميرا

(MENAFN
- Al-Bayan)
تدخل شركة ((جلاكسي للعقارات)) الهندية سوق دبي بإطلاق أحدث مشاريعها السكنية، ((جاردن أسترا)) من جلاكسي في مدينة حدائق جميرا الراقية.وبقيادة ب.م. كوناماد، مؤسس الشركة، حازت ((جلاكسي للعقارات)) على سمعة متميزة في تقديم تجارب فاخرة لا مثيل لها.
حيث تمتلك محفظة تضم 22 مشروعاً مميزاً، بما في ذلك 16 مشروعاً ناجحاً و6 مشاريع قادمة، مع أكثر من 1,500,000 قدم مربعة من المساحات السكنية الفاخرة و900+ عميل راضٍ.ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع السكني الفاخر بحلول الربع الثالث من عام 2026.
وقال زينكار أحمد، المدير التنفيذي لـ((جلاكسي للعقارات)): ((نحن نؤمن بأن المنزل هو أكثر من مجرد مساحة - إنه تجربة)). وأضاف: ((التزامنا بالجودة الاستثنائية والانتباه للتفاصيل هو جوهر كل ما نقوم به. مع ((جاردن أسترا)) من جلاكسي، نحن نخلق تجربة سكنية تعزز الروابط، وتثير الذكريات، وتصبح جزءاً من قصص عملائنا)).
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