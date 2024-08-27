الاقتصاد الألماني يسجل انكماشاً في الربع الثاني

انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع الأول، حسبما أكد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن ، أمس، بيانات أولية سابقة أعلن عنها نهاية يوليو الماضي.ومقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% بعد احتساب متغيرات الأسعار.

وقالت روت براند، رئيسة مكتب الإحصاء الاتحادي: ((بعد الزيادة الطفيفة في الربع السابق، تباطأ الاقتصاد الألماني مرة أخرى في الربيع)).وفي الربع الأول من هذا العام ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق.

وبحسب الإحصائيين، فإن أحد أسباب التباطؤ الاقتصادي هو نقص الاستثمار في المعدات، وخصوصاً في الآلات والأجهزة والمركبات. وبعد احتساب متغيرات الأسعار والمتغيرات الموسمية، انخفضت تلك الاستثمارات بنسبة 4.1% مقارنة بالربع السابق، لتسجل نسبة أعلى في الانخفاض من الاستثمارات في المباني، التي تراجعت بنسبة 2%. وكان هناك أيضاً تراجع في زخم التجارة الخارجية.

حيث تم في الربع الثاني تصدير سلع وخدمات أقل بنسبة 0.2% مقارنة بالربع الأول، وذلك بعد احتساب متغيرات الأسعار والمتغيرات الموسمية. ومع ذلك، ظل الإنفاق الاستهلاكي من قبل الأسر والحكومة مستقراً بوجه عام مقارنة بالربع السابق.

ويعاني الاقتصاد الألماني من أزمة منذ فترة طويلة، كما تطور بشكل أضعف في الربع الثاني مقارنة بدول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وفرنسا. ومع الانخفاض في الربع الثاني، فإن ألمانيا معرضة لخطر الانزلاق مرة أخرى إلى الركود.ويتوقع البنك المركزي الألماني أن يتأخر التعافي الاقتصادي لمدة أطول، ويتوقع البنك حدوث تباطؤ اقتصادي، ولكن ليس انخفاضاً مستداماً في الناتج الاقتصادي.