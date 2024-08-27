مركز دبي المالي عضواً في المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود

أعلن مركز دبي المالي العالمي انضمامه إلى عضوية ((المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود)) كعضو مشارك بعد حصوله على اعتماد ((جمعية المنتدى العالمي)).ورحب ((المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود)) بانضمام مركز دبي المالي العالمي وموريشيوس وبرمودا كأعضاء مشاركين.

وذلك بعد اعتماد ((جمعية المنتدى العالمي)) توصية لجنة العضوية بأن جميع الأطراف الثلاثة قد استوفت الشروط اللازمة للاعتراف بها كأعضاء مشاركين.ويأتي هذا الاعتماد نتيجة لمشاركة مركز دبي المالي العالمي النشطة والدائمة في تطوير المنتدى منذ إنشائه في أبريل 2022، حيث شارك مؤخراً في ورش عمل استضافتها ((لجنة حماية المعلومات الشخصية)) في طوكيو باليابان.

وباعتباره داعماً منذ فترة طويلة لآليات نقل البيانات البديلة الجديرة بالثقة، فإن مكانة مركز دبي المالي العالمي في المنتدى ستتيح الفرصة للتعاون مع السلطات التنظيمية الأخرى بشأن مستقبل تدفقات البيانات الدولية الآمنة.

وتعد ((قواعد الخصوصية العابرة للحدود)) نظاماً مرناً وقوياً لاعتماد الخصوصية سيتبناه المفوض وفقاً للمادة 50 (5) من قانون حماية البيانات، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لعام 2020 لتطبيقه في نظام الامتثال لحماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي.

وأعرب جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية ومفوض حماية البيانات في سلطة مركز دبي المالي العالمي عن شكره الخاص لقيادة ((جمعية المنتدى العالمي))، وقال: ((يشرفنا أن يتم اعتمادنا من قبل ((جمعية المنتدى العالمي))، لا سيما وأن مركز دبي المالي العالمي هو السلطة القضائية الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط التي تحصل على مرتبة شريك في المنتدى، إضافة إلى قبوله في اتفاقية التعاون العالمي لإنفاذ الخصوصية التابعة للمنتدى في أبريل 2024.

ويعكس هذا الإنجاز التزامنا باعتماد أعلى معايير الخصوصية وحماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي. ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا الدوليين في هذه المبادرة المهمة. وبصفتنا سلطة قضائية تخدم مكونات متعددة الاختصاصات، فإن ضمان حرية تدفق البيانات مع ضمان تعامل المستوردين معها بصورة أخلاقية وعناية أمر مهم للغاية لنا)).

وتتألف لجنة عضوية ((جمعية المنتدى العالمي)) من اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، بما في ذلك اليابان والفلبين وسنغافورة. وتتولى الولايات المتحدة رئاسة ((جمعية المنتدى العالمي)).

ممثلة في شانون كو، مديرة سياسة البيانات العالمية في مكتب سياسة وخصوصية البيانات العالمية في إدارة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة الأمريكية. وتتولى اليابان رئاسة لجنة العضوية، ممثلة في ماكيكو تسودا، مديرة تنسيق السياسة الرقمية الدولية لمكتب سياسة التجارة والمعلومات الياباني في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

ويأتي اعتماد مركز دبي المالي العالمي في هذا الصدد أيضاً، إضافة إلى اختيار المملكة المتحدة لمركز دبي المالي العالمي في وقت سابق كواحد من بين ست سلطات قضائية عالمية ليكون من الشركاء ذوي الأولوية لإنشاء ((جسر بيانات)) معه لأغراض مماثلة.

جاك فيسر:

إنجاز يعكس التزام المركز باعتماد أعلى معايير الخصوصية وحماية البيانات