دانوب العقارية تعزز المشاركة المجتمعية ونمط الحياة النشط في دبي

نظمت دانوب العقارية، وهي إحدى الشركات المطورة في القطاع الخاص في الإمارات، مؤخراً نسخة جديدة ومثيرة من حدثها السنوي المنتظر ((معركة الوسطاء)) يوم الأحد، مما يمثل إنجازاً آخر في التزام الشركة بتعزيز اللياقة البدنية والمشاركة المجتمعية ونمط الحياة النشط في دبي.

اتخذت دانوب العقارية خطوة إضافية بتنظيم حدث لا يخدم فقط كمنصة للمحترفين في المجال العقاري للتواصل والتعاون، ولكن يضع أيضاً تركيزاً قوياً على اللياقة البدنية والأنشطة التفاعلية. معركة الوسطاء هي أكثر من مجرد حدث رياضي؛ إنها مبادرة استراتيجية من دانوب العقارية لتعزيز علاقاتها مع الشركاء في المنطقة.

من خلال جمع أكثر من 2000 محترف عقاري من أكثر من 150 شركة، قدم الحدث فرصة لا مثيل لها للمهنيين في المجال للتواصل في بيئة ديناميكية وجذابة. كما سمح التجمع الذي يركز على الرياضة لدانوب بإظهار التزامها بتعزيز نمط حياة صحي، وهو ما يتماشى مع الاتجاه العام لدبي نحو اللياقة والرفاه.

وأقيمت الفعالية في ((دانوب سبورتس وورلد)) الحديثة الواقعة على شارع الشيخ زايد، وكانت احتفالاً كبيراً بالروح الرياضية والتضامن وروح المجتمع. هذا الحدث، الذي يزداد شعبيته كل عام، شهد تجاوز المحترفين العقاريين لأدوارهم المعتادة.

حيث أظهروا مواهبهم في الملعب في مجموعة متنوعة من الرياضات، بما في ذلك الكريكيت وكرة القدم والبيدل وكرة الريشة وتنس الطاولة وكرة السلة والكرة الطائرة والشطرنج والكاروم بلياردو. كان الحدث مفتوحاً للعائلات والأطفال، حيث أضاف وجود أفراد العائلة لمسة من الدفء وروح المجتمع إلى الحدث، مما جعله ليس مجرد تجمع مهني، بل كان يوماً مليئاً بالفرح والضحك والتجارب المشتركة.

وأعرب رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة دانوب العقارية، عن فخره بنجاح الحدث، قائلاً: ((تفتخر دانوب العقارية دائماً بأنها شركة تتمحور حول الناس. نحن نقدر ليس فقط موظفينا المخلصين، ولكن أيضاً شركاءنا في الصناعة، ومجتمع الوسطاء وعائلاتهم، الذين ساهموا بشكل كبير في نمو دانوب العقارية والقطاع العقاري في دبي بشكل عام.

وأنا فخور بالقول إن هذا كان أكبر تجمع للوسطاء العقاريين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط)). وأضاف قائلاً: ((دانوب العقارية اليوم هي شركة تقدر بمليارات الدولارات، والفضل في هذا النمو يعود إلى العاملين المتفانين وعائلاتهم. الوسطاء العقاريون هم جزء من عائلة دانوب؛ لذا فإن مكافأتهم وعائلاتهم أمر ذو أهمية قصوى بالنسبة لنا)).

إن كلمات ساجان تؤكد إيمان الشركة العميق بأهمية المجتمع والدور الجوهري الذي يلعبه الوسطاء وعائلاتهم في نجاح الشركة. هذه الفلسفة تنعكس في كل جانب من جوانب ((معركة الوسطاء))، من الأنشطة الرياضية المخططة بدقة إلى الطبيعة الشاملة للحدث.

وقال عادل ساجان، المدير العام لمجموعة دانوب: ((إن دانوب سبورتس وورلد منشأة حديثة وكانت حاجة ملحة لعشاق الرياضة. نحن فخورون بالقول إن المنشأة كانت تحظى بشعبية كبيرة منذ إنشائها، حيث تستضيف آلاف عشاق الرياضة كل شهر)).

لقد أصبحت ((دانوب سبورتس وورلد)) بمرافقها المتطورة وموقعها الاستراتيجي على شارع الشيخ زايد بسرعة مركزاً رئيساً لعشاق الرياضة في دبي. إن شعبية المنشأة هي شهادة على رؤية دانوب في إنشاء مساحات لا تخدم فقط كأماكن للأحداث، بل تساهم أيضاً في الصحة العامة ورفاهية المجتمع.