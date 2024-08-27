الإمارات تتصدر عالمياً في عوائد الإيجارات السكنية

تصدرت الإمارات قائمة أكبر الأسواق عالمياً في معدل العوائد الإيجارية للعقارات السكنية، وفق مؤشرات دولية لأسعار العقارات والسلع. كذلك احتلت العقارات السكنية في دول خليجية وعربية مراكز متقدمة في جاذبيتها للمستثمرين الدوليين.

وأكد مطورون عقاريون تنافسية العقارات الخليجية والعربية، وفي مقدمتها الإمارات، على صعيد جذب أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين والباحثين عن التملك الحر، في ظل عدد من العوامل، جاءت في مقدمتها ارتفاع العائد الإيجاري ليتراوح بين 6 و9% سنوياً، إلى جانب تنافسية الشركات المطورة على تطوير أضخم المشاريع ذات الوحدات السكنية الأعلى رفاهية عالمياً والجاذبة لأصحاب الثروات والمشاهير.

وكذلك بفضل توفر مقومات إضافية كالاستقرار وجاذبية العيش والعمل والتشريعات المحفزة لحركة التملك الحر للعقارات. ويرسي السوق العقاري في الإمارات متوسط عائد إيجاري يتراوح ما بين 6% و9% للوحدات السكنية.

حيث يأتي الأول عالمياً وفق البيانات النصفية لعام 2024 في مؤشر ((numbeo))، بينما يظهر المؤشر معدلات تنافسية عالمية أيضاً في أسواق خليجية أخرى، فيسجل كل من السوقين العماني والقطري متوسط معدل عائد استثماري للعقارات يبلغ 7.5% سنوياً، بينما يبلغ متوسط العائد الإيجاري 6.3% سنوياً في وجهات نشطة أخرى كالسعودية ومصر.

وباتت العقارات السكنية في المنطقة بشكل عام تسبق، من ناحية القيمة الاستثمارية وتنافسية فرص التملك، العديد من الوجهات الجاذبة للاستثمار العقاري الآسيوية مثل هونج كونج وسنغافورة وعدد من الوجهات الأوروبية مثل آيسلندا وسويسرا وآيرلندا وهولندا والنرويج، إلى جانب سوق الولايات المتحدة.

وتظهر بيانات المؤشر في المقابل تنافسية واضحة في أسعار التملك بتلك الوجهات لتبدأ بحد أدنى فوق 300 دولار للمتر المربع وصولاً إلى سقف سعري 2900 دولار، وذلك على صعيد الشقق صغيرة الحجم، فيما يبدأ بأقل من 600 دولار وحتى 4500 دولار للمتر المربع على صعيد الشقق الأكبر حجماً ذات الغرف الثلاث.

محرك

وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي في ((ميدالتون للإستشارات الإستثمارية))، إن السوق العقاري في الإمارات بات محركاً أساسياً في جاذبية العقارات الإقليمية لحركة الاستثمار مع ارتفاع العوائد الاستثمارية بشكل واضح كأعلى العوائد عالمياً مقابل الأسعار التنافسية لسعر التملك والقيم الإيجارية التي تشهد نمواً مستمراً مع زيادة الطلب بما يدفع العوائد الاستثمارية نحو الارتفاع.

وتوضح أحدث بيانات منصة ((expatistan)) المختصة في رصد أسعار السلع والخدمات حول أسواق العالم، وجود قيم عالية للإيجارات في المنطقة في الإمارات تبدأ بمتوسط 1000 دولار شهرياً للوحدات الصغيرة و2200 دولار للشقق العائلية الكبيرة، بينما تبدأ الأسعار السائدة عربياً من متوسط 200 دولار للوحدات الصغيرة وصولاً إلى 2700 دولار للوحدات الكبيرة.

وأضاف أن عوامل الاستقرار المجتمعي وتعزيز جاذبية العيش من خلال قوانين الاستثمار والإقامة وتوسعة رقعة التملك الحر في السوق المحلي جعلت عقارات الإمارات على الأخص الأكثر جاذبية عالمياً لأصحاب الثروات والمشاهير والباحثين عن فرص الاستثمار عالية القيمة.

كما أن تطور بيئة الأعمال المحلية واستقرار أصحاب الأعمال والمشاريع زاد من الطلب على العقارات المحلية بما عزز مكانتها مقابل وجهات الأعمال النشطة إقليمياً. وأضاف: إن السوق يرسي بدائل متنوعة للاستثمار العقاري في ظل تواصل المشاريع الكبرى، وهو ما تعكسه المؤشرات المسجلة عن القطاع العقاري المحلي بالإمارات.

وتطور الشركات العقارية حالياً 30 ألف وحدة سكنية جديدة في الإمارات أغلبها من الشقق السكنية وفق مؤشرات حديثة لمؤسسة ((جي إل إل)) المتخصصة في أبحاث العقارات، فيما أظهرت بيانات المشاريع العقارية المسجلة لدى دائرة البلديات والنقل في أبوظبي بوجود قرابة 7 آلاف وحدة سكنية جديدة بمواصفات عالمية طرحت في سوق الإمارة بمفردها منذ بداية العام، وهو ما يعكس الطلب الواضح على التملك.

تنافسية

بدوره، أشار المختص في القطاع العقاري بالإمارات الدكتور مبارك العامري، إلى أن القطاع العقاري محلياً وخليجياً وعربياً بات الأكثر تنافسية عالمياً في جذب المستثمرين، لاسيما مع الزخم الهائل والتنوع الذي ترسيه المشاريع العقارية السكنية الضخمة تحت الإنشاء حالياً في الكثير من الدول، وفي مقدمتها السوق المحلي والسعودية خليجياً والسوق المصري على الصعيد العربي .

وتستحوذ كل من السعودية والإمارات ومصر على حصة تفوق 90% من إجمالي الاستثمارات العقارية السكنية تحت الإنشاء في الشرق الأوسط حالياً، وفق آخر بيانات مؤشر ((نايت فرانك))، بما يعكس مدى المشاريع العقارية الضخمة التي تشهدها تلك الوجهات النشطة.

وحدد العامري العديد من السمات المعززة لتنافسية عقارات الإمارات والمنطقة بشكل عام مقارنة بالأسواق الأخرى منها ارتفاع العوائد الإيجارية وجاذبية أسعار التملك المطروحة من جانب المطورين العقاريين على الوحدات السكنية الجديدة مقارنة بأسعار الشراء في العديد من الأسواق الدولية، إضافة للمقومات الاقتصادية ومرونة الأنظمة والقوانين.

30.000 وحدة سكنية جديدة تطورها الشركات في الإمارات حالياً

العقارات السكنية الخليجية والعربية تتبوأ مراكز متقدمة في جاذبيتها للمستثمرين الدوليين