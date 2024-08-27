إعادة تشكيل فرقة «أويسيس» وجولة عالمية لها في 2025

أنهى نجما موسيقى الروك الإنجليزية الأخوان ليام ونويل غالاغر خلافهما الفني الذي دام 15 عاماً بإعلانهما أمس عن إعادة تشكيل فرقة ((أويسيس)) الشهيرة، وعن جولة حفلات عالمية لها سنة 2025. وكان محبّو الفرقة فقدوا الأمل بالتئام شملها مجدداً بعدما شهدت السنوات شائعات كثيرة وهجمات متبادلة بين الأخوين بواسطة وسائل الإعلام.

لكن عودة الفرقة التي طبعت تسعينيات القرن العشرين أصبحت رسمية من خلال مقطع فيديو على وسائل التواصل بعنوان ((الأمر بات واقعاً!)). وحُدد الرابع من يوليو 2025 موعداً لأولى الحفلات، وتقام في كارديف الويلزية.

وتشمل الجولة أربع حفلات في مدينة مانشستر، ومثلها في ملعب ((ويمبلي)) في لندن. وبعد المملكة المتحدة، ستكون للفرقة حفلات في دبلن، فيما ((تجري استعدادات لشمول الجولة، التي تحمل عنوان أويسيس لايف 2025، قارات أخرى)).