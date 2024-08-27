أكاديمية السينما الأوروبية تكرم المخرج فيم فيندرز

تكرم أكاديمية السينما الأوروبية المخرج الألماني فيم فيندرز، عملاق السينما الألمانية المعروف بأفلام مثل ((باريس، تكساس)) و((أجنحة الرغبة)) تقديراً لـ((مجمل أعماله المتميزة)).وقالت الأكاديمية أمس الثلاثاء إنها ستكرم فيندرز (79 عاماً) في حفل توزيع جوائز السينما الأوروبية في لوزيرن في السابع من ديسمبر المقبل.

وقد ولد فيندرز في دوسلدورف عام 1945 ويعيش حالياً في برلين. وقد أخرج عشرات الأفلام الروائية والوثائقية منذ أول له ((الصيف في المدينة)) عام 1970.وفاز فيندرز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1984 عن فيلمه ((باريس، تكساس)) وحقق نجاحاً آخر بعد ثلاث سنوات مع قصة الحب في برلين ((أجنحة الرغبة)). كما نال فيلمه الوثائقي ((النادي الاجتماعي بوينا فيستا)) عن موسيقى الشوارع الكوبية عام 1999 استحسان النقاد والجماهير.