مزاد على مقتنيات نادرة لمشاهير الموسيقى والسينما السبت

يعرض مزاد يقام السبت المقبل مقتنيات نادرة لبعض مشاهير الموسيقى والسينما منها خاتمان ذهبيان كان يملكهما إلفيس بريسلي ورسالة كتبها برايان ويلسون عضو فرقة ((فتية الشاطئ)). ويتضمن مزاد ((تحف هوليوود والموسيقى)) الذي تقيمه دار كروز جي. دبليو. إس للمزادات قرابة 400 مجموعة منها قطع للمغني برنس والمغنية آليا وإلى أبيجيل فولجر وريثة إحدى شركات القهوة التي قُتلت خلال جرائم عائلة مانسن.

وقالت بريجيت كروز منظمة المزاد ((يوجد بهذا المزاد بعض القطع النادرة للغاية)). ويعرض المزاد مقتنيات لبريسلي منها مكبر صوت كان في مقر إقامته في لاس فيجاس وزجاجة أقراص مكتوب عليها مارس 1977 وخاتمان فريدان من الذهب. وذكرت كروز أن المجوهرات التي كان يقتنيها بريسلي المتوفى في أغسطس 1977 ((لا تزال تثبت أنها واحدة من أقوى فئات الأصول على وجه الكوكب)).