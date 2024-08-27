قصص حية من «الإمارات للآداب» في مفاجآت صيف دبي

تواصل مفاجآت صيف دبي 2024 تقديم تجارب جديدة في الأسبوع الأخير من دورتها الأكبر والأكثر تشويقاً، مع إطلاق فعالية القصص الحية من تقديم مؤسسة الإمارات للآداب في سيتي سنتر مردف يومي 30 و31 أغسطس الجاري بدءاً من الساعة 5 مساءً للاحتفاء بالكلمة المكتوبة والمنطوقة، بمشاركة نخبة من مؤلفي كتب الأطفال.

وتشكل الفعالية، التي تنظمها مؤسسة الإمارات للآداب بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ويستضيفها سيتي سنتر مردف، إضافة جديدة ومميزة إلى جدول فعاليات مفاجآت صيف دبي، حيث يمكن صنع ذكريات صيفية لا تنسى من خلال الدخول إلى عالم رائع من القصص الجذابة والجلسات والفعاليات الترفيهية.

وتسلط مؤلفة كتب الأطفال الشهيرة كاثي أوربان وراوية القصص لمياء توفيق، الضوء على التأثير القوي للآداب في حياة الأطفال يوم 30 أغسطس الجاري، فيما يقدم عازف منفرد من فرقة شباب دبي مقطوعة موسيقية ساحرة، قبل أن يصعد المغني الإماراتي زرعوني على خشبة المسرح لإبهار الجمهور بألحانه الرائعة.

وتتواصل الفعالية الثقافية والإبداعية يوم 31 أغسطس، حيث تصعد كاثي أوربان على خشبة المسرح مرةً أخرى، إلى جانب مجموعة جلسات تقدمها مؤلفة كتب الأطفال الأفضل مبيعاً هيلين فارمر والكاتبة والرسامة المصرية نيروز الطنبولي. ويختتم البرنامج مع عروض موسيقية مميزة يقدمها كل من المغني وعازف الجيتار الفلسطيني عمار أشقر.