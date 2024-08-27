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وزارة الثقافة و«الإمارات للمكتبات» تعززان التعاون في دعم المعرفة

8/27/2024 7:26:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحثت وزارة الثقافة ووفد جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات برئاسة فهد المعمري رئيس مجلس إدارة الجمعية، سبل التعاون المشترك في تطوير المكتبات وتعزيز دورها في دعم المعرفة والمجتمع الثقافي في دولة الإمارات.

وناقش اللقاء، الذي جرى أمس في مقر الوزارة بحضور مبارك الناخي وكيل الوزارة، عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بتطوير المكتبات العامة والمتخصصة في الدولة، مع التركيز على تحسين البنية التحتية للمكتبات وتطوير خدماتها الرقمية. وتم استعراض الدور المتنامي للمكتبات في تعزيز الهوية الثقافية الإماراتية، وخاصة في ظل الثورة الرقمية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الثقافية والعلمية على مستوى الدولة، لتفعيل برامج ومبادرات تعزز من التنمية المعرفية والثقافية، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية الرامية إلى تطوير البنية التحتية الثقافية، ودعم الابتكار في قطاع المكتبات وتوفير مصادر علمية متطورة تلبي احتياجات المجتمع المحلي والدولي.

وأعرب فهد المعمري عن تقديره الكبير لدور وزارة الثقافة في دعم المكتبات وتعزيز الثقافة في المجتمع، لافتاً إلى أن اللقاء يعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الجمعية والوزارة، من أجل الارتقاء بمستوى خدمات المكتبات في الدولة، ونتطلع إلى تنفيذ مشروعات مشتركة، تسهم في دعم المعرفة وتحقيق التنمية الثقافية المستدامة، مؤكداً أهمية تحديث المكتبات العامة، لتواكب التغيرات والتطورات في مجال المعلومات والبحث.

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