عالم مدهش يختتم 58 يوماً مليئة بالمرح

اختتم عالم مدهش، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية الداخلية التي تقام سنوياً خلال فصل الصيف، دورته الأكثر تشويقاً مع أكبر برنامج من التجارب الغامرة التي ساعدت الجميع على صنع ذكريات صيفية لا تُنسى على مدار 58 يوماً مليئة بالمرح هذا الموسم.

حيث استمتع الآباء والأمهات والأطفال بالاحتفالات الكبرى بمناسبة مرور 25 عاماً على انطلاق عالم مدهش مع ظهور شخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين في مختلف أنحاء المدينة. واستقبلت الوجهة الصيفية المفضلة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 1140 شخصاً من ذوي الهمم، مما يعكس التزامها تجاه خدمة جميع فئات المجتمع.

وشملت دورة العام الحالي من عالم مدهش أكثر من 700 عرض ترفيهي ومسرحي وورشة عمل تثقيفية، بالإضافة إلى 170 لعبة ومنطقة جذب مبهجة، بما في ذلك 100 لعبة أركيد وتجربة بتقنية الواقع الافتراضي.

وامتد عالم مدهش هذا العام على مساحة 22000 متر مربع ضمت العديد من المناطق الترفيهية المصممة خصيصاً لتقديم فرص متواصلة للإبداع والاستكشاف، بالإضافة إلى أكثر من 20 وجهة لتناول المأكولات والمشروبات قدمت تشكيلة متنوعة من الأطباق التي استمتع بها الأطفال والكبار على حد سواء.

وقالت سهيلة غباش، نائبة رئيس إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: ((نجح عالم مدهش على مدار 25 عاماً في رسم البسمة على وجوه الآباء والأمهات والأطفال في مختلف أنحاء المدينة. واحتفالاً بهذا الإرث الرائع، استقبلت الوجهة الترفيهية والتثقيفية المفضلة لدى الجميع مئات الآلاف من الزوار الذين نجحوا في صنع ذكريات استثنائية بصحبة أحبائهم.

ولا شك أن دورة العام الحالي وضعت معياراً جديداً للترفيه العائلي في دبي، وذلك من خلال الألعاب الجديدة الممتعة والتجارب التثقيفية والترفيهية الغامرة وخيارات تناول الطعام المتنوعة، مما عزز مكانة عالم مدهش كوجهة لا بد من زيارتها خلال مفاجآت صيف دبي.

ويعد النجاح الساحق لدورة هذا العام شهادةً على الجهد المبذول لتصميم كل تجربة من تجارب عالم مدهش من قبل فريق عملنا الرائع وشركائنا الاستثنائيين الذين عملوا بجد لضمان مغادرة كل زائر بذكريات لا تُنسى. ونحن نتطلع بفارغ الصبر إلى موسم رائع العام المقبل لإدخال المزيد من السعادة والسرور إلى قلوب زوارنا من العائلات والأصدقاء)).