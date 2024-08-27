مكتبة محمد بن راشد تحتفي باليوم العالمي للغة الهوسا

نظمت مكتبة محمد بن راشد، أول من أمس، جلسة حوارية ثقافية بعنوان ((لغة الهوسا: تاريخ أدب وعلاقات لغوية))، احتفاء باليوم العالمي للغة الهوسا، الذي يصادف 26 أغسطس من كل عام، ناقشت خلالها الدكتورة وأستاذة اللغويات وعلم الألسن السودانية لمياء شمت كلاً من الشاعر علي لون والكاتب عبدالله سابو، وأضاءت على أطروحات الأدب والشعر في الثقافة الهوساوية.

ومن المعروف أنه سبق لهذه اللغة، التي تعود جذورها إلى اللغويات الأفروآسيوية، أن كتبت بحروف عربية. وهي من اللغات الحية، ويتحدث بها 72 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، منهم 47 مليون شخص كلغة أولى، و25 مليون شخص كلغة ثانية. وقد بلغ عدد المتحدثين بهذه اللغة الأفروآسيوية الأصلية 100-150 مليون شخص في السنوات الأخيرة.

وخلال الجلسة عرفت الدكتورة لمياء شمت في البداية لغة الهوسا بوصفها إحدى اللغات الحية المنطوقة، التي تنتمي إلى اللغات التشادية، ويتحدث بها ملايين الأشخاص موزعين على بقع جغرافية مختلفة، ولهذه اللغة تاريخ قديم وحضارة قائمة وتنسب إلى شعب الهوسا في تشاد، وهي واحدة من أكثر اللغات تحدثاً في أفريقيا، وتمثل جسراً حيوياً بين الثقافات المتنوعة، وخاصة في غرب أفريقيا والعالم العربي.

وأضافت: مع وجود أكثر من 72 مليون متحدث، معظمهم في نيجيريا والنيجر، لم تزدهر الهوسا فقط كوسيلة للتواصل، بل لعبت أيضاً دوراً مهماً في نشر الثقافة العربية والإسلامية، ومن جانب آخر تشكل المفردة العربية 30 % من مفردات لغة الهوسا.

وقد تمت إعادة صياغة المئات منها لتكون ضمن القاموس المتداول في الثقافة الشعبية والشفوية لهذه اللغة الافروآسيوية، ولم يقف تأثير اللغة العربية في لغة الهوسا على مجال المفردات، وإنما امتد إلى الأدب وحقوله المتعددة في الفكرة والمضمون.

التجار العرب

وحول تأثير الثقافة العربية والإسلامية على أطروحات الأدب والشعر للغة الهوساوية، قال الكاتب والروائي التشادي عبدالله سابو إنه يمكن أن تعود أصول لغة الهوسا إلى التفاعلات المبكرة بين التجار والمسافرين من العالم العربي مع الشعوب الأصلية في غرب أفريقيا.

وقد سهل هذا الاتصال تبادل الأفكار والمعتقدات الدينية والتعبيرات الفنية، ما أدى إلى إثراء الأدب والشعر الهوساوي بالمواضيع العربية والإسلامية. وأضاف: تكتب لغة الهوسا بخط منحدر من النص العربي يعرف بالنص ((العجمي))، كما تكتب بأبجدية لاتينية تعرف بـــ((أبجدية بوكو))، ابتكرها الأوروبيون في بدايات القرن 19، وطورتها الحكومات الاستعمارية الفرنسية والبريطانية في بدايات القرن 20.

وذلك في عام 1930م، وأصبحت بوكو الأبجدية الأساسية للغة الهوسا منذ خمسينيات القرن الماضي، أمّا النص العجمي المنحدر من العربية فيستخدم في المدارس الإسلامية والأدب الإسلامي بشكل خاص، ويوجد أيضاً نظام برايل خاص بلغة الهوسا. وعن حضور الأدب والثقافة الهوساوية في الحراك الثقافي المعاصر ضمن أطروحات اللغات الأفروآسيوية كاللغة السواحلية.

وكذلك الأمهرية، أوضح الكاتب عبدالله سابو أن اللغة الهوساوية تواصل حضورها كوسيلة للتعبير الأدبي، حيث يحقق عدد متزايد من الكتاب والشعراء، وكذلك المواهب الإبداعية الشابة، شهرة واسعة، وذلك بفضل العديد من المبادرات، التي تتبناها الحكومات والمثقفون بهدف تعزيز الأدب الهوساوي.

تفرد الـ((مواقيت))

وبما يتعلق بأهمية السرد الشفوي وجذوره الشعبية في إثراء تجارب الأدب والثقافة الهوساوية أكد الشاعر التشادي علي لون أن الأدب الهوساوي معروف بتقاليده الشفوية، حيث يعد الشعر عنصراً مركزياً فيه. وغالباً ما يستمد الشعراء، المعروفون بـ((مواقيت))، إلهامهم من المواضيع الإسلامية، مستخدمين فنهم لنقل الرسائل الروحية والدروس الأخلاقية والتعليقات الاجتماعية.

وتابع: يظهر التأثير الواضح للشعر العربي في بنية العناصر الأسلوبية في الشعر الهوساوي، الذي يتضمن أنماطاً إيقاعية وصوراً تذكر بالشعر العربي الكلاسيكي. وقد سمحت هذه التركيبة للشعراء الهوساويين بالتعبير عن القيم الإسلامية والهوية الثقافية بشكل فريد وقوي.

وأضاف: من بين الأشكال الأكثر شهرة للشعر الهوساوي هو ((الواكا))، الذي يتناول مواضيع متنوعة، بدءاً من الحب والطبيعة وصولاً إلى العدالة الاجتماعية والتفاني الديني. إن دمج التعاليم الإسلامية في هذه القصائد لا يعكس فقط المشهد الروحي للشعب الهوساوي، بل يتناغم أيضاً مع التقاليد الأدبية الإسلامية الأوسع. على سبيل المثال، يُظهر استخدام الأمثال والاستعارات والأمثال في الشعر الهوساوي تراثاً شفوياً غنياً مشابهاً لذلك الموجود في الأدب العربي، ما يخلق حواراً بين الثقافتين.