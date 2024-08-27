25 علامة تجارية إيطالية تحت الأضواء في أسبوع دبي للموضة

يلقي أسبوع دبي للموضة، الحدث الأبرز ضمن برنامج فعاليات الأزياء في دبي، الضوء على التميز في التصاميم الإيطالية عبر استضافة النسخة الأولى من ((لا مودا إتاليانا: دبي إدشن))، وذلك بالتعاون مع وكالة التجارة الإيطالية بهدف تزويد عشّاق الموضة بفرصة الاطلاع على مجموعة واسعة من أحدث صيحات الموضة الإيطالية الفاخرة. ويشارك في المعرض 25 علامة تجارية إيطالية مرموقة.

وسيُقام المعرض الرائد الذي ينظم للمرة الأولى في دولة الإمارات في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر المقبل في حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، حيث يسلط الضوء على الأهمية المتنامية التي باتت تحظى بها الأزياء الإيطالية ضمن سوق دولة الإمارات.

وسيجري تنظيم نسخة ربيع وصيف 2025 من أسبوع دبي للموضة الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر المقبل، ويتضمن العديد من العروض الفريدة في مجال الأزياء.

ويستقبل معرض ((لا مودا إتاليانا: دبي إدشن)) 25 علامة تجارية إيطالية مرموقة لاستعراض تصاميمها ضمن مختلف قطاعات الموضة، بما في ذلك الأزياء والأحذية والمنتجات المصنوعة من الجلد والنظارات.

وقد حرصت وكالة التجارة الإيطالية على اختيار كلّ علامة تجارية بعناية، بما يعكس الحرفية العالية وجودة المنتجات الإيطالية ويسهم في توسيع نطاق انتشار أبرز علامات الأزياء الإيطالية إلى دبي. ويأتي هذا المعرض على هامش برنامج حافل بعروض الأزياء والفعاليات الحصرية التي سيجري تنظيمها في كافة أنحاء دبي خلال أسبوع دبي للموضة.

وقال لورينزو فانارا، السفير الإيطالي لدى دولة الإمارات: لطالما كانت إيطاليا عنواناً بارزاً للأناقة والجمال والشغف بنمط الحياة الراقية والثقافة والفنون والموضة والمطبخ الإيطالي والصحة النفسية والجسدية.

وتُعدّ إيطاليا ثاني أكبر دولة مصدّرة للملابس في العالم، وذلك بفضل قدرتها على الجمع بامتياز بين أعلى معايير التصميم والإنتاج من جهة وجودة المنسوجات. ونطمح من خلال هذه المبادرة الجديدة إلى استضافة معرض ((لا مودا إتاليانا: دبي إدشن))، إلى تسليط الضوء على أفضل ما يمكن أن يقدّمه قطاع الأزياء الإيطالية لجمهور متميّز من أصحاب المصلحة الرئيسيين على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وقال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات: يسرّنا أن نحظى اليوم وللمرة الأولى بفرصة عرض الأزياء الإيطالية على هامش فعاليات أسبوع دبي للموضة. فقد بذلنا قصارى جهدنا لتنظيم النسخة الأولى من معرض ((لا مودا إتاليانا:دبي إدشن)) التي تُعدّ إنجازاً بارزاً وفرصة إضافية للابتكار في محفظة مشاريعنا والارتقاء بها وتوسيع نطاقها.

وقالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم: ((لطالما أظهرت دولة الإمارات وإيطاليا اهتماماً مشتركاً بتعزيز الإرث الثقافي والحفاظ على التراث العريق، ما ساهم في ترسيخ التعاون وتعزيز التبادل التجاري المشترك بينهما.

ويطمح أسبوع دبي للموضة من خلال تعاونه الرائد مع وكالة التجارة الإيطالية إلى توطيد هذه الأسس المتينة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والتجاري المشترك من خلال قطاع الأزياء الحيوي. يسهم معرض ((لا مودا إتاليانا: دبي إدشن)) في ترسيخ مكانة أسبوع دبي للموضة منصّةً رائدةً لإطلاق الأعمال والدخول إلى أسواق جديدة، فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي كإحدى أبرز عواصم الموضة في العالم)).

ومن جانبه، قال جاكوب أبريان، الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي: ((نتطلع ليصبح معرض ((لا مودا إتاليانا: دبي إدشن)) من تنظيم وكالة التجارة الإيطالية من أبرز الفعاليات على هامش أسبوع دبي للموضة، بما يعكس التزامنا الدائم بدعم المواهب العالمية)).