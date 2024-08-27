حسن مدن لـ« البيان »: المجهول من تاريخنا الثقافي الخليجي أكثر من المعلوم

يقودنا هذا الحوار مع الكاتب والباحث البحريني الدكتور حسن مدن، حول مؤلفاته القيمة، ومقالاته الفكرية والثقافية البارزة، من خلال كتابه الأخير ((حداثة ظهرها إلى الجدار))، ومؤلفات أخرى عن المنطقة، بالإضافة إلى عموده اليومي ((شيء ما))، وحديث يتعلق بالمشهد الثقافي في الخليج العربي.

مدن، وهو أحد أهم الشخصيات الثقافية والأدبية على مستوى العالم العربي، عمل طويلاً مديراً لتحرير دوريات ثقافية عديدة، وحاصل على جوائز عربية لكتاباته الفكرية الفعالة، ومشاركاته المتميزة، فكان لصحيفة ((البيان)) معه هذا الحوار، الذي أكد فيه أن المجهول من تاريخنا الثقافي الخليجي أكثر من المعلوم.

كتابك ((حداثة ظهرها إلى الجدار)) برأيي هو الأكثر أهمية عن الخليج العربي من بين الكتب البحثية الصادرة عربياً، خلال السنوات القليلة الماضية، بقراءات مميزة وشجاعة عن التحولات الثقافية في مجتمعاتنا... حدث القارئ عن فكرة هذا المشروع الكبير؟

اهتمامي بقضايا الثقافة وتحولاتها في مجتمعاتنا الخليجية ليس جديداً، وسابق لهذا الكتاب. سبق أن صدر لي في العام 2000 كتاب: ((الثقافة في الخليج.. أسئلة برسم المستقبل)) عن اتحاد أدباء وكتاب الإمارات فترة إقامتي وعملي في الدائرة الثقافية بالشارقة، وحوى مجموعة من أوراق العمل والأبحاث، التي قدمتها في فعاليات ثقافية، تتصل بالشأن الثقافي، تناولت فيه قضايا الثقافة في بلداننا والتحديات التي تواجهها، وكذلك المهام الماثلة أمامها.

أما كتاب ((حداثة ظهرها إلى الجدار)) فقد انطلقت نواته من بحث، قدمته في ندوة أقامتها مؤسسة سلطان العويس الثقافية في دبي، بمناسبة مئوية ميلاد عميد الأدب العربي طه حسين، وكان عنوان البحث هو: ((طه حسين وجزيرة العرب))، انطلقت فيه من عرض وتحليل مبحث العميد بعنوان ((الحياة الأدبية في جزيرة العرب))، الذي لاحظ فيه أن الإسلام أخرج الجزيرة العربية من عزلتها.

وفتحها أمام المحيط والعالم، ولكن بانتقال مركز الدولة العربية – الإسلامية إلى الشام أولاً ثم العراق تالياً في العهدين الأموي والعباسي، وما تلى ذلك من عهود سرعان ما عادت هذه الجزيرة إلى عزلة جديدة.

موضوع العزلة هذا حملني على ملاحظة أنها غير مقتصرة على قلب الجزيرة العربية وحدها، خاصة نجد والحجاز، وإنما امتد إلى الخليج العربي أيضاً الواقع شرق الجزيرة، وإن كان لعزلة الخليج أسبابها المختلفة، وهكذا تقصيت أوجهها، ووقفت عند جهود نخبها المتعلمة الأولى في التصدي لهذه العزلة، والسعي لكسرها، وكان هذا سابقاً لاكتشاف النفط فيها بعقود.

في كتابك ذكر للمدارس الحديثة الأولى في مدن الخليج وخاصة الإمارات، ومموليها من التجار المتنورين ومحاولاتهم المتقدمة في بدايات القرن العشرين وقبله، وأسماء لمثقفين غابوا عن الذكر في المناهج، فكيف كانت عملية البحث؟

كان علي أن أعود إلى مراجع ومصادر كثيرة مما كتب عن التاريخ الثقافي للإمارات ولمختلف بلدان المنطقة، وقد أفادتني بالكثير من المعلومات والبيانات، حيث يلاحظ أن التجار المتنورين أسهموا في بداية مرحلة التعليم في بلداننا، ويسرت لهم إمكاناتهم المالية التوجه نحو تأسيس المدارس في بلدانهم، وهو أمر يقدر لأفراد هذه النخبة، الذين أدركوا مبكراً أن التعليم بالذات هو من يعبد للأمم طريق النهضة والتقدم.

هل توافق على أن مجتمعاتنا الاستهلاكية خليجياً وعربياً وحتى عالمياً كانت هدفاً من الأهداف الأولى لشركة الهند الشرقية... فكما أرى أن الوكالات التجارية تكتسح العالم، وشبكة عنكبوتية مسيطرة عصية على السيطرة؟

شركة الهند الشرقية كانت معنية بتأمين طريق الوصول والسيطرة على الهند عبر مياه الخليج. الإمبراطوريات الاستعمارية الغربية بين القرنين الثامن عشر، والتاسع عشر تنازعت على السيطرة على هذا الطريق، حتى استتب الأمر للإنجليز، وكانت شركة الهند الشرقية هي ذراعهم الاقتصادية البحرية لتحقيق ذلك، وما يشهده العالم اليوم من صراعات هو امتداد للرغبة في الهيمنة في تجليات جديدة.

واليوم، برأيك كيف يصنع الخليجي علاقته بالتاريخ الثقافي الحديث؟

أعتقد أني أشرت في الكتاب إلى أن المجهول من تاريخنا الثقافي ما زال، حتى اللحظة، أكثر من المعلوم، وبرأيي أن جهوداً أكبر يجب أن تبذل سواء من الباحثين أو من الجامعات والمؤسسات المعنية بالثقافة وبالتاريخ في بلداننا للنبش في الصفحات المجهولة من تاريخنا.

فذلك يعيننا على فهم حاضرنا الثقافي، والمجتمعي عامة، بصورة أفضل، ولتبديد الصورة النمطية، التي ظلمت منطقتنا وقدمتها كمجتمعات نفطية فقط، فيما الصحيح هو ما ذهب إليه الدكتور محمد غانم الرميحي في عنوان أحد كتبه من أن ((الخليج ليس نفطاً)) فقط.

المقال اليومي له أهمية وشعبية كبيرة في الصحافة، وهو الأقل سرية في الطرح، فهل تعتقد بسبب حرية التعبير التي يتمتع بها كتاب الأعمدة اليومية؟

المقال اليومي متنوع، وتتفاوت جودته بين كاتب وآخر تبعاً لتكوينه الثقافي وخبرته ومهارته في الكتابة، وكلما نجح كاتب المقال في ملامسة ما يهم القارئ أو يثير فضوله، فأقام بينه وبين هذا القارئ علاقة ممتدة، وعلينا التذكير بأن المقال، بما في ذلك اليومي منه، هو جنس أدبي شأنه شأن أجناس الأدب الأخرى، ولكي ينجح المقال على كاتبه مراعاة ذلك.

ما أكثر القضايا التي تحب طرحها في المقال اليومي؟ وكيف تحدد المواضيع أمام جمهور مختلف؟

منذ بدايتي في كتابة زاويتي اليومية ((شيء ما)) في جريدة إماراتية محلية، ربما في العام 1996 أو العام الذي تلاه حرصت على أن يكون مقالي متنوعاً، وألا أحبسه في دائرة مغلقة، فأنا أتناول قضايا الأدب والثقافة والتاريخ ومستجدات السياسة عربياً ودولياً، وأسعى للاقتراب من عوالم الإنسان الروحية، كما يفعل الأدب، وطبيعي أن يكون دليلي.

وكذلك عدتي في ذلك ميولي الثقافية واهتماماتي في القراءة والخبرات، التي اكتسبتها من محطات حياتي المختلفة، وهذا ما أعانني، ولا يزال، على أن يبقى المقال منوعاً، ما أتاح لي بالنتيجة مخاطبة شرائح مختلفة ومتنوعة، من القراء، ومن أجيال مختلفة.

وهل يأتي ببالك أحياناً أن المقال اليومي نوع من الكشف للكاتب، نوع من اليوميات أو مذكرات أو تأمل، أو حتى طريقة تفكيره.. وأحياناً يسلط الضوء على ذاته...؟

في الكتابة اليومية بالذات شيء من اليوميات، لكنها ليست كذلك تماماً، أو ليست كذلك فقط، فهي أشمل وأوسع كما أشرت أعلاه، وحين أتحدث عن تجربتي في كتابة المقال فإني أتفق مع ما ذهب إليه السؤال حول أن كثيراً مما أكتبه في المقال ينطوي على شيء من التأمل وملاحظة التفاصيل.

فكونك معنياً بالبحث عن فكرة كل يوم كي تكتب حولها عليك استنفار كل حواسك وقدراتك للعثور عليها، وحين تنجح في ذلك يتعين عليك ساعتها أن تحولها إلى كتابة، إلى مقال. الأصعب في المقال اليومي ليس كتابته بحد ذاتها، إنما الإمساك بالفكرة التي تلهمك لكتابة المقال.

ما تعليقك بأن الحداثة في جوهرها (تجديد دائم، ونفي مستمر)؟

أوافق على ذلك. الحداثة ليست منجزاً نهائياً نقف عنده، ونقول ها قد بلغنا الحداثة، فكل شيء في الدنيا هو في حال من التطور والتجدد، وما كان حديثاً يوماً ما يأتي العلم والتطور بما هو أحدث منه، وعلى الأمم النابهة أن تجعل من ذلك مرشداً لها، وما ينطبق على الأمم ينطبق على الأفراد المشتغلين بالفكر والثقافة أيضاً.

وما المشروع القادم للدكتور مدن؟

في الذهن أكثر من مشروع أعمل عليه حالياً بتأنٍ، كونها مشاريع تحتاج إلى وقت، ولكن أشير هنا إلى أن كتاباً جديداً سيصدر لي قريباً عن دار ((روايات)) في الشارقة بعنوان: ((في مديح الأشياء وذمها)).

التجار المتنورون أسهموا في بداية مرحلة التعليم في بلداننا

((في مديح الأشياء وذمها)) عنوان جديد يصدر قريباً

المقال المتنوع لا يحبس نفسه في دائرة مغلقة