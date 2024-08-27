«سوني» ترفع سعر «بلاي ستيشن 5» 20 %

أفادت شركة سوني أمس بأنها سترفع سعر جهاز ألعاب بلاي ستيشن 5 (بي. إس 5) في اليابان بنحو 20 % مبررة ذلك بالبيئة الخارجية الصعبة والتقلبات الاقتصادية العالمية.وقالت الشركة: إن الجهاز سيكلف 79.980 يناً (551 دولاراً) أو 72.980 يناً للإصدار بدون محرك أقراص اعتباراً من الثاني من سبتمبر. وذكرت أنها تتوقع بيع 18 مليون وحدة تحكم بلاي ستيشن 5 عالمياً هذا العام المالي بانخفاض عن 20.8 مليوناً في نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت سوني في بيان صحفي أنها قامت باتخاذ خطوة رفع أسعار بلاي ستيشن 5 المحلية نتيجة للبيئة الخارجية الصعبة والتقلبات الاقتصادية العالمية التي تسببت في خفض الطلب على جهاز الألعاب الأشهر عالمياً.وتوقعت سوني بيع حوالي 18 مليون جهاز بلاي ستيشن 5 عالمياً خلال العام المالي الجاري – الذي ينتهي في شهر مارس المقبل، بعد أن كانت قد باعت 20.8 مليون جهاز خلال نفس الفترة من العام السابق.

وعلى صعيد التداولات، أغلق سهم سوني المدرج في بورصة طوكيو الجلسة على ارتفاع بنسبة 2.84% مسجلاً 13,780 يناً يابانياً، بينما ارتفع سهم سوني المدرج في بورصة نيويورك بنسبة 2.12% ليسجل 94.76 دولاراً.هذا وبلغت إيرادات الشركة الفصلية نحو 3 تريليونات ين ياباني، (20.5 مليار دولار)، مقابل 2.8 تريليون ين متوقعة. ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 2% عن نفس الفترة من العام الماضي.