كيف تحمي حسابك على واتساب من الاختراق؟

مع تزايد استخدام تطبيقات المراسلة، وخاصة ((واتساب))، كوسيلة تواصل رئيسة في الحياة الشخصية والعمل، أصبحت هذه التطبيقات هدفاً شائعاً للمجرمين الإلكترونيين الذين يستغلون الهندسة الاجتماعية للإيقاع بالضحايا. ويهدف هؤلاء المجرمون بشكل رئيس إلى سرقة الأموال والمعلومات السرية.

وقدمت إيرينا زينوفكينا، رئيس وحدة البحوث التحليلية ((بوزيتف تكنولوجيز)) 6 نصائح لحماية حسابك من الاختراق على واتساب وأي تطبيقات مراسلة أخرى، تتمثل فيما يلي:تفعيل التحقق بخطوتين: لضمان أمان حسابك، يجب تفعيل هذه الخاصية التي تضيف طبقة حماية إضافية.

عدم مشاركة رمز التأكيد: تجنب مشاركة رمز التأكيد الخاص بواتساب مع أي شخص أو إدخاله على مواقع غير موثوق بها.تعطيل التحميل التلقائي: لمنع تحميل الملفات الضارة تلقائياً على جهازك، يُفضل تعطيل خاصية التحميل التلقائي للصور ومقاطع الفيديو.

تقييد عرض البيانات الشخصية: قم بتحديد من يمكنه رؤية معلوماتك الشخصية على واتساب، مثل صورة الملف الشخصي والحالة، ليقتصر ذلك على جهات الاتصال فقط.تجنب الروابط والملفات غير الموثوق بها: لا تضغط على الروابط أو تحمل الملفات من مرسلين غير معروفين، وحتى من جهات الاتصال المعروفة في حال الشك، قم بالتحقق عبر قنوات اتصال بديلة.

الحذر من الرسائل المشبوهة: إذا تلقيت رسائل مشكوكاً فيها من جهات الاتصال الخاصة بك، قد يكون حسابهم قد تعرض للاختراق. يُنصح بالتواصل معهم عبر وسيلة أخرى للتأكد.في حال تعرض حسابك على واتساب للاختراق، ننصح باتباع 4 خطوات:

إخطار جهات الاتصال: أبلغ جميع الأشخاص الذين تتواصل معهم بأن حسابك قد تم اختراقه، لتحذيرهم من أي محاولات احتيال.إنهاء الجلسات غير المصرح بها: قم بإنهاء أي جلسة غير معروفة قد تكون نشطة على حسابك.

إبلاغ دعم واتساب الفني: تواصل مع دعم واتساب للإبلاغ عن الاختراق والمساهمة في تحسين أمان التطبيق.إعادة تثبيت التطبيق: احذف تطبيق واتساب من جهازك ثم أعد تثبيته وتفعيل الحساب مجدداً عبر التحقق من رقم الهاتف.