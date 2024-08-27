المرأة الإماراتية مبهرة في كل الأيام

في يوم استثنائي آخر من نهارات الوطن، تحتفل الدولة بيوم المرأة الإماراتية احتفاء بها وبعطائها الممتد والمتميز في كل المجالات والقطاعات بل أثبتت كفاءة واقتداراً وهي سفيرة لبلادها وتمثلها خير تمثيل لكل ما أوكل إليها من مهام، كانت دوماً عند حسن الظن بها، تلبي نداء الوطن وتساهم بفعالية في تقدمه في شتى التخصصات.

تمثل المرأة في الإمارات رمزاً للأصالة ومحركاً للمستقبل، هي ليست مجرد نصف المجتمع، كما هو وصف المرأة في سائر المجتمعات، بل هي هنا الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها استقرار وازدهار الوطن، من خلال أدوارها المتعددة في العمل، إضافة إلى كونها الوجه المشرف الذي يمثل الإمارات في كل مكان، نعم سيدتي لقد أثبتّ أنك استثنائية في عطائك، أيقونة لثلاثية الحب والعمل والإخلاص، في بيتك ترعين الأبناء وتغرسين فيهم قيماً تعلي شأن الوطن والتفاني من أجله فلا شيء مهما كان مهماً ونفيساً يسمو على حب الإمارات.

إن هذا اليوم ليس سوى رمز اختارته القيادة لتعلن فيه عن تقديرها لعطاء المرأة أينما كانت وحيثما كان هذا العطاء فهو ليس مكملاً لأدوار غيرها، بل دورها أساسي ومفصلي في إنجازات الوطن وما وصل إليه، لتصبح المرأة في الإمارات الأكثر حظاً، والأوفر نصيباً، في كل شيء وفرصها لأن تكون حاضرة في المشهد اليومي لإنجازات الدولة حالها حال الرجل بل ربما كانت الأفضل.

لم تعد المرأة اليوم في الإمارات بعد مرحلة التمكين الفعلي والحقيقي تبحث عن المساواة مع الرجل ولا تسمع منها عبارات وأسطوانات تتردد على لسان المرأة وعن حالها وحول مطالبها في أماكن أخرى إقليمياً ودولياً كذلك، بل أصبحت مضرب الأمثال وحلماً بأن يكون حال المرأة في كل مكان حال المرأة في الإمارات.

لقد حظيت الإماراتية بقيادة رشيدة وضعت المرأة نصب عينيها مع بزوغ فجر الاتحاد وخلال نحو 53 عاماً وأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لم تألُ جهداً في الأخذ بيد المرأة فكانت حلقة وصل بين المرأة التي كان حظها قليلاً في كل شيء وبين تطلعات وطموحات باني البلاد المغفور له - بإذن الله - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في رعاية الإنسان في وطن يحتاج عطاء الجميع. جهد صاغ كل جميل، أظهر المرأة في أبهى صورة، أبهرت العالم، وزادت الوطن فخراً بها وهي تصنع حاضرها ومستقبلها.