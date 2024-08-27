التراث الشعبي والسياسات الثقافية

في ضوء الفلسفات المعاصرة، يمكننا الاستفادة من نظرية ((التفكيكية)) للفيلسوف الفرنسي جاك دريدا، التي تشير إلى أن النصوص، بما في ذلك التراث، ليست ثابتة بل مفتوحة للتأويل المستمر. هذه الفكرة معقولة، وأراها أيضاً تنطبق على التراث الإماراتي الذي يمكن فهمه وإعادة تفسيره بطرق متعددة حسب الزمن والمكان.

عبر هذا المنظور، يصبح التراث أكثر من مجرد مجموعة من العادات والتقاليد؛ إنه نص حي يمكن للأجيال الحالية إعادة تفسيره وإعادة تشكيله، مما يعزز من مرونة الهوية الإماراتية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات.

ويمكننا استلهام مفهوم ((الذاكرة الانتقائية)) الذي قدمه الفيلسوف ((بول ريكور)). بحيث يتم اختيار عناصر معينة من الماضي لتشكيل هوية ثقافية تعكس القيم والتطلعات الحالية. هذا الاختيار ليس عشوائياً بل يخضع لعمليات اجتماعية وسياسية تهدف إلى تعزيز التضامن الاجتماعي والشعور بالانتماء.

في دولة الإمارات، تُظهر أغنية ((يا صبارة)) مثلاً، وغيرها الكثير من الأغاني التراثية، كيف تُستخدم الرموز الثقافية مثل الشيوخ الكرام لترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الشعور بالأمان والاحترام تجاه القيادة، تقول كلماتها:

يا صبارة

يا صبارة (1) ما دريتي (2)

عن خطار (3) لفوج (4)

قالت لفوني غبشة (5)

على خيول وبوش (6)

مصليين الجمعة

صقر ولد الشيوخ

ولكي يستمر التراث الإماراتي في لعب دوره الحيوي في تشكيل وحماية الهوية الوطنية، لا بد من وجود سياسات ثقافية قوية تُعنى بحمايته وتطويره.

هذه السياسات تشمل القوانين والتشريعات التي تُنظم عمليات الحفاظ على التراث وحمايته وصيانته، وتضمن استمراريته عبر الأجيال. ويجب أن تُركز السياسات على التعليم الثقافي، بحيث يتم دمج التراث في المناهج الدراسية بطرق تجعل الطلاب يشعرون بالانتماء والفخر بتراثهم.

وكذلك يجب دعم إنشاء مراكز بحوث تراثية تساهم في عمليات البحث والتنقيب والتوثيق المستمر للتراث، لضمان عدم فقدان أي جزء منه بسبب التطور السريع أو التغيرات الاجتماعية. وهذه المراكز البحثية تكون مهمتها جمع وتوثيق التراث الشفوي والمادي من ناحية، وأيضاً تقديمه بطرق معاصرة تضمن استمراريته في الذاكرة الجماعية من ناحية أخرى.

إضافة إلى ذلك، أرى أن تتضمن السياسات الثقافية برامج لدعم جميع الفنون التقليدية، مثل الشعر النبطي والموسيقى الشعبية، من خلال توفير منصات للفنانين والمبدعين لعرض أعمالهم واستكشاف سبل جديدة للتعبير عن التراث.

هذه البرامج يمكن أن تشمل أيضاً دعم الحرفيين التقليديين وتقديم حوافز لهم للحفاظ على الصناعات التقليدية، وأن يخصص صندوق لذلك، بحيث يتم تشجيع كل جهة أو هيئة لديها اهتمام بنشر التراث.

إن السياسات الثقافية التي تُعنى بحماية التراث لا تهدف فقط إلى الحفاظ على الماضي، بل تسعى إلى استخدام التراث كأداة للتواصل الثقافي وبناء الجسور بين الإمارات وثقافات العالم. من خلال تعزيز التراث وتقديمه بطرق تتناسب مع العصر الحديث، يمكن للإمارات أن تعرض هويتها الثقافية الفريدة على الساحة الدولية، مما يعزز من مكانتها كمركز للتبادل الثقافي والحضاري.

إن التراث الإماراتي ليس مجرد إرث من الماضي، بل هو جزء حيوي من الهوية الوطنية يتطلب سياسات ثقافية قوية لحمايته وتطويره.

من خلال تبني فلسفات جديدة في فهم التراث، مثل التفكيكية والذاكرة الانتقائية، ومن خلال تنفيذ سياسات تركز على التعليم، البحث، ودعم الفنون التقليدية، يمكن للإمارات أن تضمن استمرار تراثها الثقافي كجزء من هويتها الوطنية وأن تستخدمه كأداة للتواصل الثقافي على المستوى العالمي. هذا النهج سيعزز من قدرة المجتمع الإماراتي على مواجهة التحديات المستقبلية بثقة واستقرار، مع الحفاظ على جذوره الثقافية الراسخة.

هوامش:

1. صبارة:شجرة تمر الهندي تدعى الصبار

2. ما دريتي:ما علمت

3. الخطار:الضيوف

4. لفوج:زاروك

5. غبشة:الفجر

6. بوش:قافلة النوق