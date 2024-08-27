قرارات حماية البومة المرقّطة

سوف يستدرج رماة محترفون نحو 450 ألف طائر بومة مخططة (مهاجرة) عبر أصوات جاذبة مسجلة ليتم إطلاق النار عليها بحجة حماية البومة الأصلية المرقطة من الانقراض في الساحل الغربي من أمريكا. باختصار سوف ترتكب مجزرة طيور على مدى ثلاثة عقود لحماية بومتهم الأصلية في ولايات أوريغون وواشنطن وكاليفورنيا.

سوف يتربص القناصون للبومة المخططة الغازية القادمة من شرق الولايات المتحدة الأمريكية، والتي اعتبرتها دائرة الأسماك والحياة البرية هناك بأنها سبب سوف تندثر معه بومتهم.

هذا الحل الذي اعتبره نشطاء حماية البيئة والحيوانات حلاً قاسياً كما ذكرت قناة ((سكاي نيوز عربية))، يراه آخرون قراراً ناجعاً لإنقاذ البومة الأصلية.

لا أعلم لماذا ذكرتني هذه الحكاية بنبأ هرع فيه رجال البيئة والشرطة وعدسات الإعلام إلى مقر إقامة مواطن خليجي كان ذنبه أنه أكرم ضيوفه في ربوع شرق أوروبا بشاة مشوية يبدو أن حجمها كان يكبر مسطرة رجال البيئة بشبر واحد! غرم الرجل وأحرج أمام ضيوفه وكاميرات الصحافة. ونحن الآن أمام مجزرة طيور في النصف الثاني من الكرة الأرضية المتقدم وذلك لحماية البومة.

ربما كان لرجال البيئة وجاهة رأي في حماية طائرهم المرقط ضد ذلك المخطط الشرقي المهاجر إلى ديارهم. لكن ما أثار فضولي أن قرار البحث عن حل عاجل، جدد في ذهني جدلية اتخاذ القرارات، التي يميل فيها البعض نحو حل سريع ليكفي نفسه عناء التفكير. مثل من يصدر قراراً بمنع سلوك ما على الفور، من دون التفكير في بدائل. المنع أسهل من البحث عن حلول. مثل منع التدخين أسهل من استحداث أماكن مكيفة للمدخنين. ومنع فئة من الناس من دخول مكان ما أسهل من البحث عن أسباب قانونية لمنعهم. إلغاء علاوات موظفي مصرف أو شركة أسهل من البحث عن حزمة امتيازات مالية جاذبة ومحدودة التكلفة.

عندما يدخل متخذ القرار في حالة اتخاذ القرار لا بد من أن يدرك أنه سيمر في مراحل معروفة عالمياً، مثل: تحديد المشكلة، وجمع المعلومات، وتحليل الخيارات، واختبار الحل الأمثل، ثم تنفيذ القرار. القرارات الرشيدة لا تأخذ طرقاً مختصرة. وكلما زادت وعورة الطريق نحو القرارات زادت فرص تعلم شيء جديد لكل من شارك في اتخاذها.

وهذا السبب الذي يدفع الحكماء أو القدماء في المؤسسات إلى الإصرار على مشاركة الجميع في عملية اتخاذ القرار، فضلاً عن أصحاب الاختصاص. وذلك حتى تنتقل الخبرات من جيل إلى آخر.

أكبر صدماتنا تقع حينما نكتشف أننا افترضنا وجود مشكلة ليس لها أساس. إذا لم نعترف بوجود المشكلة لن تبدأ عملية اتخاذ قرار. فعندما نفترض أن طيراً هو سبب انقراض آخر بوجود أدلة دامغة وأنه ليس من سبيل سوى القضاء على أسرابه (حسب رأي العلماء) فسوف يتعاطف الجميع معنا ويمدون يد العون.

ولا بد من الإشارة إلى أن لكل قرار ظروفاً تخيم عليه. منها مثلاً حالة اليقين وهي ما تدفعنا لاتخاذ القرار بثقة كاملة بالنتائج (كالقرارات الروتينية). وهناك حالة الخطر عندما يساورنا شيء من الارتباك والشعور المحدود بالمخاطر بحكم المعلومات غير الكافية. وهناك حالة عدم اليقين وهي التي تنطوي فيها جل مخاوفنا بسبب محدودية المعرفة بالخيارات والمخاطرة المحدقة. ولذلك تتطلب هذه المرحلة جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات أملاً بالوصول إلى قرار عقلاني.

اتخاذ القرارات يتطلب توازناً دقيقاً بين التفكير المتأني والإجراءات السريعة في إصدارها. كما أن فهم الظروف المحيطة، وتأمل المعلومات المتاحة جيداً، والتداعيات، يساعد على الوصول إلى أفضل قرار ممكن، إن اتبعنا خطوات اتخاذ القرار.