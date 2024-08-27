القِيَمُ في وادٍ والمصالح في وادٍ آخر

اختتم الحزب الجمهوري الأمريكي الخميس الماضي مؤتمره الذي صادق بصفة رسمية على ترشيح نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي الرئاسي ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي كان طريقه سالكاً قبل تخلّي الرئيس جو بايدن لصالح هاريس.

ومعلوم أن محاور اهتمام الأمريكيين تتركز أساساً على الجوانب الاقتصادية والداخلية عموماً، وهو ما يفسر أن المسائل المطروحة خلال الحملة الانتخابية هي عموماً مرتبطة بهذا الاهتمام المجتمعي، وكثيراً ما حسمت هذه الاهتمامات أمر الانتخابات لصالح هذا المترشح أو ذاك.

وتحتل لذلك السياسة الخارجية مكانة أقل في هذه الانتخابات نظراً لكون أهدافها الاستراتيجية هي محل توافق تاريخي بين الجمهوريين والديمقراطيين، وإنْ وجدت بعض التباينات في الممارسات والتكتيكات الموصلة إلى تحقيق هذه الأهداف.

ويمكن المجازفة بالقول إن ترتيبات السياسة الخارجية الأمريكية اكتسبت مع الوقت الطابع المؤسساتي الذي لم يهتز مطلقاً طوال تاريخ الولايات المتحدة إلا بدخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الأمريكي، والذي بدا أن سلوكياته السياسية تكتسي طابعاً فردياً قد يتجاوز التقاليد والأعراف والقيم الديمقراطية التي حكمت السياسة الأمريكية عموماً طوال حقب.

ويذهب اعتقاد عديد الملاحظين إلى أن أسلوب ترامب في إدارة السياسة الخارجية الأمريكية هو الذي يفسر التباينات العميقة حول التعاطي مع بعض القضايا الدولية، على غرار الحرب الروسية الأوكرانية والعلاقات مع الأنظمة التي تتعارض مع التنظيم الليبرالي الغربي للحُكْمِ.

ولعل الاستثناء الوحيد الذي يوحد الجمهوريين والديمقراطيين في سياق التعامل مع القضية الفلسطينية وما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، هو أمن إسرائيل، وذلك لارتباط موقفيهما بوجود الدولة العبرية، وسواء تعلق الأمر بالجمهوريين أو بالديمقراطيين، فإن ثبات الموقف لا لُبْسَ فيه، دعم ثابت وغير قابل للمراجعة للدولة العبرية واستعداد يكاد يكون فطرياً لتقديم المساعدة والعون لإسرائيل عند الاقتضاء، وكلما ساد الاعتقاد بأنها تتعرض للخطر مهما كانت درجاته وحدته، وتحلى هذا الموقف في سياسات كل الرؤساء الذين تداولوا على البيت الأبيض منذ قيام دولة إسرائيل في 1948 في إطار خطة الصهيونية العالمية التي رعتها بريطانيا ودعمتها لاحقاً الولايات المتحدة الأمريكية.

وإن ما صرح به الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد عملية طوفان الأقصى في أكتوبر من العام الماضي، إذ أكد دعم أمريكا المتين والذي لا يتزعزع ، منذ اعتراف واشنطن بدولة إسرائيل بعد 11 دقيقة من إعلانها.

الموقف ذاته تقريباً عبرت عنه المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، في اختتام المؤتمر الديمقراطي، رغم تأكيدها ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لتقديرها وتقدير جل الديمقراطيين بأنّ ذلك يمثل ضمانة أساسية ضد اتساع نطاق الحرب في المنطقة، بما يهدد في العمق المصالح الأمريكية واستقرار وأمن إسرائيل ذاتها.

إن ما تم تقديمه أنه الاستثناء الوحيد في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الأمريكي، هو في واقع الأمر مرتبط وثيق الارتباط بموقع إسرائيل في سياسة الأمن القومي الأمريكي بما يكاد يجعل منه مسألة داخلية أمريكية، إذ لا وجود لحدود ولخطوط حمراء في التعاون العلمي والاقتصادي والعسكري بين أمريكا وإسرائيل منذ 1948، وقد تجسد هذا أولاً في الكم الهائل من المعونات والمساعدات العسكرية المباشرة وغير المباشرة على مدى حقب، وثانياً، في درجة التعاون العلمي الذي ساهم في تحسين مكونات أهم المنتجات الأمريكية على المستوى الدولي بما قوى قدرتها على المنافسة، وفي المقابل تستفيد دولة إسرائيل من نتائج الأبحاث العلمية المتطورة دون أي قيود، وثالثاً، في الغطاء السياسي والدبلوماسي الذي وفرته الولايات المتحدة لإسرائيل على مدى عقود رغم أن التاريخ لم يعرف مطلقاً دولة مثلها تفننت في انتهاك قواعد القانون والشرعية الدولييْن.

ولا نعتقد بأن موقف الديمقراطيين وكل الذين تداولوا على الحُكْمِ في أمريكا أن له علاقة بالمنظومة القيمية والأخلاقية المعلنة قَدْرَ ما هو مرتبط بمصالح الطرفين الحيوية والاستراتيجية، وقد لمسنا على مدى عام كامل من العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية محدودية تأثير الحراك الشبابي والمجتمعي على سلطة القرار في الولايات المتحدة، والقاعدة كانت دوماً، القيم في وادٍ والمصالح التي تبقى الأساس في وادٍ آخر.