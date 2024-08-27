الظواهر الاجتماعية.. علاماتها أعراضها

لا أحد ينكر بأن المجتمعات البشرية كلها، لم يخل فيها مجتمع من ظواهر اجتماعية، التي على تعددها واختلاف طبيعتها، أصبحت أكثر تعقيداً في مجتمعاتنا المعاصرة، منها في مجتمعاتنا الماضية، خلافاً للاعتقاد السائد.

قد تسألني ما أعراض الظاهرة الاجتماعية؟ فأجيب بأن دقة توصيف الظاهرة هو الذي ينبئنا بأعراضها. فهي كالمريض يعرف الطبيب مرضه من الأعراض البادية عليه؛ فعلى سبيل المثال، لو نظرنا لجملة من الأعراض، لاستطعنا من خلالها توصيف الظاهرة، ثم التعرّف عليها؛ فالأعراض علامات.

لنتأمل هذه الأعراض: انحسار القراءة. وهي مفتاح المعرفة والتوسع الثقافي. يحدث بسبب تزايد وسائل الترفيه السريعة ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية. ما أدى إلى انخفاض نسبة المقروئية، وإلى تراجع مستوى الوعي.

المظاهر الخارجية في عصرنا الحالي انصب التركيز عليها بصفتها نجاحاً مادياً، ما أدى إلى إهمال الجوانب المعرفية والثقافية.

المعلومات السطحية - القشريّة، خاصة مع انتشار الأخبار الكاذبة والشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي ما أدى إلى صعوبة التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، فانتشرت الأفكار السطحية.

نقص الحوار وغياب النقاش الجاد والمثمر حول مختلف القضايا المهمة، أسهم في تراجع الوعي العام. إضافة إلى التعليم المأزوم والمتعثر، المفتقر إلى الجودة، غير القادر على تلبية احتياجات الطلاب، ولا يشجعهم على التفكير التحليلي النقدي.

هل يمكن الآن التعرّف على هذه الظاهرة ما اسمها؟ لوضع معالجات لها؟ بالتأكيد؛ فهذه الأعراض إذا ما توفرت في أي مجتمع من المجتمعات البشرية، فإن الظاهرة تكون: ((السطحية ونقص في الوعي المعرفي)).

أما محتواها فهو: غياب القدرة على التحليل والنقد. صعوبة تقييم المعلومات والآراء المستنيرة. وسهولة التأثر بالشائعات والأخبار الكاذبة. وصعوبة حل المشكلات لعدم فهمها، والعجز عن اقتراح حلول مبتكرة لها.

وضعف الروابط الاجتماعية ما يؤدي لانحسار التواصل مع الآخرين، وتعسّر بناء علاقات عميقة. وهذا كله يؤدي إلى انحسار المشاركة المجتمعية الذي يقلل الاهتمام بالقضايا الوطنية والمشاركة في الحياة العامة.