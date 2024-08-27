الخيط الذي يخنقنا ليعلمنا!

نعيش لنتعلم، ونستمر في الاستزادة من العلم بأن نبحث عنه، في الكتب، وعند الأصدقاء، وفي السفر، ومن خلال تجارب الحياة والعلاقة بالناس، ونتعلم من الشعر والسينما والأطفال، وكلما آمنا بأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة فعلاً؛ ازددنا اقتناعاً بأن هناك شيئاً يستحق أن نسعى إليه، وننصت له، ونتعلم منه في كل مكان!

إشارات عديدة تمنحنا إياها الحياة لنكتشف ذواتنا أكثر مما كنا نفعل في شبابنا، في تلك السنوات التي كنا نعيشها كما لو أننا نعرف كل شيء، مع ذلك فنحن لم نكن نعرف حقيقتنا وطبيعتنا، كانت معرفتنا طفيفة أشبه بخيط صغير يرفرف حولنا، ولا يكاد يمس جلدنا، حتى نكبر كثيراً أو يحدث شيء ما يجعل ذلك الخيط ضاغطاً إلى درجة أنه قد يخنقنا، لكنه يكشف لنا ما كان خافياً، الخيط الذي يخنقنا هو الذي يعلمنا، كسكين تقشر جهلنا وغباءنا.

السينما والروايات تفعل كذلك ما يفعل العمر والتجارب والمصادفات وبعض البشر. في مقال البارحة تحدثت عن السينما وكيف تضعنا وجهاً لوجه أمام ذواتنا من خلال فيلم ((ملك وكتابة))، أما اليوم فأقف منبهرة حقاً أمام فيلم ((قطار الليل إلى لشبونة)) هذا الفيلم البديع، الذي كان في الأساس رواية بالعنوان نفسه للكاتب الفيلسوف السويسري باسكال مرسييه، والذي يحكي فيه قصة يتمازج فيها الحب والسياسة والبحث عن الذات والمغامرة والشعر والتاريخ، من خلال رحلة عميقة يقطعها بطل الحكاية غريغوريوس عالم اللغات القديمة في جامعة برن السويسرية!

صدفة وربما أكثر من كونها صدفة تضعه أمام مفترق طريق، تجعله يعيد النظر في مجمل حياته، وتنقله في غمضة عين من حصته الدراسية إلى محطة القطارات مباشرة، ليستقل قطار المساء إلى مدينة لشبونة البرتغالية!

لكن لا القطار ولا المساء ولا لشبونة هي مقاصد الفيلم، لكنها الدعوة الحاسمة لنقطع تذكرتنا، ونغادر سريعاً بحثاً عما نسيناه فينا، عما أهملناه في أرواحنا، عن الإنسان الذي تركناه مهملاً كما فعل غريغوريوس، أستاذ اللغات الخمسيني، الذي انتهى به الأمر وحيداً مع كتبه في شقة فارهة، يلعب الشطرنج مع نفسه قبل أن تظهر فتاة الجسر في حياته ذلك الصباح، وتغير كل حياته.