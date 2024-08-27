عند الأقصى تكتب النهاية

اعتقدوا بأن الفرصة أصبحت سانحة لهم، فالأنظار متجهة نحو غزة و((تمثيليات)) حسن نصر الله، فتحركت ثلة من حثالة الأرض المتجمعة في المستوطنات، واصطفت خلف ذلك المتطرف العابث المحتل لأرض ليست أرضه، وقرروا أن يغيروا التاريخ، ويبطلوا المعتقدات ليمرروا أكاذيب الذين يحلمون بخرافات لقنهم إياها الواهمون!

الوزير الإسرائيلي بن غفير ترك رئيسه يعبث كما يشاء في غزة، وذهب هو في اتجاه آخر، ظناً منه أنه نصيبه من إطالة عمر نتانياهو السياسي، وبدأ يتلاعب عند المسجد الأقصى، مرة باقتحام، ومرة أخرى بالصلاة مع أتباعه في ساحة المسجد، حتى تأكد من عجز حكومته تجاه تصرفاته، خوفاً من سقوطها، وخرج بذلك التصريح حول بناء ((كنيس)) يهودي في الأقصى المبارك، وكأنه يستبق أي اتفاق لإنهاء الحرب، لأنها إذا انتهت ستنتهي الفوضى، التي يقتات منها!

وغاب عن بال بن غفير ومن هم على شاكلته أن الأقصى هو خط النهاية، ومن يسأل أي نوع هي النهاية؟ سنقول له ضع كل ((السيناريوهات)) التي يمكن أن تخطر على بالك، فالنهاية تعني النهاية، فقد تكون نهاية مرحلة من المراحل، وقد تكون نهاية حقبة من الزمان، أو تكون نهاية مسيرة قرن تغول فيه من عاشوا الذلة في أوروبا، وغيرها من البلاد.

فالأقصى هو النقطة التي ستأتي في آخر السطر، ومن بعده لا ينفع الكلام، ولا يفيد التراجع أو الهروب إلى الأمام، عنده تتحطم كل الأحلام، أحلام الغزاة الغاصبين، وقد سجل التاريخ الغربي الأسود انكسار إمبراطوريات عظمى عند أسوار القدس، والأرض المباركة التي تحيط بالأقصى، أقول إمبراطوريات عظمى حتى يسمع ذلك ((المنفلت من عقاله))، ويعي بأن الفارق كبير بينها وبين دولته!

هذا الأقصى فاحذروه، وابتعدوا عنه، ولا تأخذكم العزة بالإثم، ولا تغرنكم أسلحة بايدن و((طبطبة)) شولتز.

هذا الأقصى نقطة اللاعودة، ولحظة كتابة النهاية.