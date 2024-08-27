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فوضى أم تمهيد لتسوية؟

8/27/2024 7:26:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

الفترة المقبلة هي فترة أقصى حد مسموح من التصعيد الأمني والعسكري في ظل انضباط حديدي بعدم توسيع نطاق العمليات حتى لا تصبح حرباً إقليمية محدودة.

هل سيتوقف الرصاص؟

الإجابة عندي ((لا))

هل ستستسلم ((حماس))؟

الإجابة ((لا))

هل سيتجاوز ((حزب الله)) في عملياته حدود شمال إسرائيل ويضرب مدناً إسرائيلية؟

الإجابة ((لا))

هل ستقوم إيران بضربة؟

الإجابة ((نعم))

هل ستكون الضربة موجعة؟

الإجابة ((لا))

هل ستشارك واشنطن في الحماية بشكل مباشر؟

الإجابة ((مباشرة لا))

هل ستسعى إيران وإسرائيل إلى أي تسوية قبل معرفة نتائج الانتخابات الأمريكية؟

الإجابة ((لا)) ليس قبل معرفة نتائج الانتخابات.

هل يتوقع أن ينهار الائتلاف الحاكم في إسرائيل قريباً؟

الإجابة ((لا))

هل يتوقع أن يعدل نتنياهو قريباً عن موقفه من تمركز قواته في معبر ((نتساريم)) ومثلث ((فيلادلفيا))؟

الإجابة ((لا))

هل كل ما يحدث يمهد الأمور كلها إلى تهدئة وتسويات قبل نهاية العام؟

الإجابة ((لا))

هل يؤدي ذلك كله إلى استمرار الصراع والتصعيد الذي يصل دائماً بالمنطقة إلى التهديد بالفوضى؟

الإجابة ((نعم)) و((مليون نعم))!

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